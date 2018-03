Alexandru Arșinel, reacție după ce s-a spus că ar fi ajuns dependent de dializă: ”E o minciună sfruntată!”

Alexandru Arșinel a avut o ieșire dură după ce în presă au apărut informații potrivit cărora starea de sănătate a actorului s-ar fi degradat și ar fi ajuns să facă dializă.

În cadrul unei emisiuni TV, celebrul actor a negat că ar avea probleme de sănătate și a mărturisit că rezultatele analizelor sunt foarte bune.

"Este o minciună ordinară! Sunt în formă foarte bună. În seara aceasta, am concert. Mâine, plec la Chișinău, unde am concert", a spus Alexandru Arșinel, în cadrul unei intervenții telefonice.

De asemenea, el a negat faptul că ar fi ajuns să facă dializă: "Eu joc aproape seară de seară. Am activitate, am muncă. Am cele mai bune analize posibile. (...) Luați legătura cu medicii să vedeți cât de bine mă simt. Fac analize periodice, pentru că sunt obligatorii, dar asta nu înseamnă că am ajuns la dializă. Doamne ferește, că, dacă am ajuns la dializă, am ajuns și lângă Stela", a mai spus Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel a reacționat după ce s-a scris că ar fi dependent de dializă pentru a-și menține rinichiul în stare funcțională bună.

Actorul Alexandru Arşinel, actor al Teatrului de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti, a suferit, în 2013, un transplant de rinichi, la un spital din Cluj-Napoca, după ce timp de mai bine zece ani s-a confruntat cu probleme renale, fără a ajunge, însă, să facă dializă.