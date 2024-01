Alina Eremia a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă pe care l-a primit de la iubitul ei, Edy Barbu

Alina Eremia a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Edy Barbu. Artista a primit un inel de logodnă deosebit de la bărbatul cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mult timp.

Alina Eremia și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată. Cântăreața a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Deși este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, aceasta nu a ezitat să facă marele anunț pe rețelele sociale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra se iubește de câțiva ani cu Edy Barbu. Partenerul artistei este o fire rezervată care a preferat întotdeauna să stea departe de camerele de filmat, fapt pentru care puțini îl cunosc.

Pentru că țin foarte mult la intimitatea relației lor, cei doi și-au trăit frumoasa poveste de dragoste fără să se expună prea mult în fața publicului. În ultima perioadă, Alina Eremia a început să publice mai des imagini cu bărbatul care a cucerit-o.

Mai mult, se pare că aceștia au făcut un pas important în cuplul lor. Edy Barbu s-a decis să o ceară de soție pe iubita lui într-o vacanță exotică. Primele imagini cu inelul de logodnă au fost postare de artistă pe contul oficial de Instagram.

Alina Eremia, postare emoționantă după cererea în căsătorie. Cum arată bijuteria primită de la iubitul său

Pentru că este o persoană publică și îi place să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața ei, Alina Eremia nu a putut ascunde faptul că a fost cerută în căsătorie de Edy Barbu.

Marele moment a avut loc într-un cadru de vis, iar inelul pe care tânărul i l-a oferit partenerei sale este de-a dreptul deosebit. Bijuteria uriașă în formă de floare este acoperită cu mici pietricele albe și galbene.

Un lucru este cert, artista este în culmea fericirii de când a spus „DA”. Drept dovadă stau chiar pozele sale de pe rețelele sociale.

„DA! La mulți ani, iubire!”, a fost descrierea folosită de Alina Eremia la postare.

Fanii s-au bucurat foarte mult pentru noul pas pe care l-a făcut Alina Eremia în relația cu Edy Barbu. De altfel, pozele sale au generat mai bine de 42 mii de like-uri și o mulțime de reacții frumoase.

„Ce frumos, felicitări!”, „Înnebunesc de drag! Felicitări!”, „Felicitări din tot sufletul și iubire infinită!! Vă iubesc cel mai mult!! ❤️”, „Sunt foarte fericită pentru tine!” sau „Ce veste! Să îmbătrâniți frumos împreună!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alina Eremia și Edy Barbu

Alina Eremia și Edy Barbu formează un cuplu de opt ani, însă puțini știu cum a început povestea lor de iubire. Se pare că cei doi s-au întâlnit pentru prima oară în sala de fitness, sportul fiind pasiunea lor comună.

„Ne-am întâlnit la sală. A rămas una dintre pasiunile noastre comune. Noi ne știam, dar a durat până ne-am întâlnit în doi. Trei luni nu m-a abordat. A tras concluzia că nu o să răspund după ce a aflat că eram cântăreață. După trei luni și jumătate, am ieșit cu un grup de prieteni și după am ieșit doar noi. Lucrurile s-au înfiripat frumos și firesc. Ne-am îndrăgostit sufletește, fizic și mental și îndrăgosteala asta s-a transformat rapid în iubire. La prima întâlnire am stat 12 ore de vorbă, nu se mai terminau subiectele. Pentru mine, cel mai important e să rezonez cu omul de lângă mine. Lui nu-i place să fie în lumina reflectoarelor. Până l-am convins să facem o copertă împreună a durat jumătate de an, cu insistențe. E un tip foarte în banca lui, lasă lucrurile să curgă natural. De aceea a părut așa firesc totul.”, a mărturisit Alina Eremia într-un podcast, potrivit unica.ro.