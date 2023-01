Alina Eremia s-a afișat cu „burtica de gravidă" pe Instagram. Anunțul făcut de vedetă n-a fost deloc obișnuit: „Îmi bate inima”

Alina Eremia este o cântăreață extrem de îndrăgită la noi în țară, reușind să strângă o comunitate însemnată pe contul său de Instagram. Recent, acolo, vedeta le-a dat o veste fanilor, care le-a încins imaginația. Cântăreața i-a anunțat pe urmăritori că, în scurt timp, va fi lansată o piesă mult așteptată, însă modul prin care a dat vestea i-a adus toată aprecierea.

Alina Eremia le-a dat fanilor vestea cea mare: „Wow, o să avem un nepoțel cu cântecel!”

Pe 20 ianuarie, Alina Eremia și-a lansat cel mai nou EP, „Metamorphosis”, potrivit Unica.ro. Însă, cântăreața și-a anunțat intenția, cu două zile înainte, printr-o fotografie în care apare însărcinată, potrivit imaginii postate pe contul personal de Instagram:

Comentariile nu au întârziat să apară și au fost pe măsura veștii:

„Mamă, îmi bate inima”./„Eu credeam că ești însărcinată”/„M-a luat naiba cu palpitații până am citit!”/„Wow, o să avem un nepoțel cu cântecel!”, au fost o parte dintre mesajele fanilor, la postarea cântăreței.

Alina și-a lansat ultimele trei piese de pe EP-ul „Metamorphosis”

Alina Eremia a fost întrebată de către un admirator câte piese sunt pe acest EP, iar ea a oferit următorul răspuns:

„Cinci. Două sunt deja lansate, ultimele trei apar vineri”.

Alina Eremia și-a făcut debutul în muzică la vârsta de cinci ani, iar primul concurs la care a participat a fost „Abracadabra“, unde a obținut premiul al treilea, potrivit Evenimentul Zilei. În anul 2005, s-a numărat pe locul cinci la Eurovision Junior cu melodia „Țurai”.

În anul 2008, la vârsta de 15 ani, Alina Eremia a început colaborarea cu Disney Channel, iar trei ani mai târziu a fost distribuită în serialul „Pariu cu viața“, tot atunci, intrând și în trupa „LaLa Band”.

Iar în anul 2012, Alina Eremia a lansat primul single din cariera solo, „With or Without You”, o colaborare cu Mister Z, potrivit aceleași surse citate mai sus.

Deși parcursul său este unul frumos, Alina Eremia recunoaște că nu i-a fost mereu ușor:

„Am avut prima dezamăgire când am vrut să-mi încep cariera solo, am vrut să-mi urmez visul de a avea o carieră solo. Îmi doream să continui această evoluție, dar eram în trupă, în Lala Band. Am fost dezamăgită, pentru că oamenii nu mi-au dat o șansă, Nu au fost întotdeauna ușile deschise, a durat destul de mult timp să-i conving că se poate, că muncesc mult la lucrul ăsta.”, a recunoscut Alina Eremia, potrivit viva.ro, citată de Evenimentul Zilei.

