Alina Pușcaș a dezvăluit secretul pentru cea mai bună dietă! Cum a reușit prezentatoarea de la “Te cunosc de undeva” să slăbească în timp record

Alina a mărturisit că a ajuns să se confrunte cu kilograme în plus din pricina mâncatului des: "De ce am luat această decizie? După ce slăbisem câteva kg, (…) am mâncat de la ora 2 în fiecare zi până la ora 10 constant, încontinuu și m-am îngrășat la loc. Mare prostie am făcut, am mâncat non-stop."

3 zile NUMAI orez!

Pe de altă parte, dieta pe care o ține în prezent este o recomandare. Cea care a inspirat-o pe Alina este chiar Monica Anghel. Cântăreața este cunoscută pentru faptul că a reușit să slăbească spectaculos.

"Am aflat dieta de la Monica Anghel și m-am hotărât să o țin cu strictețe pentru că ea chiar dă rezultate. Am început să o țin acum 3 zile și am slăbit deja două kg", a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.