Alina Pușcaș, probleme serioase de sănătate. Ce se întâmplă cu prezentatoarea tv și de ce caută tratament în străinătate

Alina Pușcaș, una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România, trece printr-o perioadă dificilă din cauza alergiei sale la ambrozie.

La vârsta de 37 de ani, vedeta, cunoscută pentru prezența sa captivantă pe micile ecrane timp de mai bine de un deceniu, a decis să vorbească deschis despre această problemă de sănătate care o afectează în mod semnificativ și care îi pune la grea încercare starea de bine.

Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva! se confruntă cu o problemă de sănătate și vrea să caute tratament în afară

Alina Pușcaș, activă pe rețelele sociale, împărtășește adesea detalii din viața sa cu urmăritorii ei fideli. Cu o comunitate online mare de fani care o susțin în fiecare etapă a vieții, vedeta de la Antena 1 nu a ezitat să abordeze subiectul dificil al alergiei sale la ambrozie. A dezvăluit că această alergie i-a creat probleme majore, adesea afectându-i capacitatea de a respira normal.

Anul acesta, alergia a fost mai violentă ca niciodată, iar Alina Pușcaș a decis să recurgă la vaccinare pentru a face față acestei probleme persistente. De-a lungul timpului, vedeta a încercat mai multe tratamente, dar fără rezultate semnificative, iar simptomele alergiei au devenit tot mai intense.

Cu toate că a apelat la toate variantele cunoscute pentru a trata această afecțiune, Alina Pușcaș ia în considerare acum să caute ajutor medical și în străinătate, sperând că va găsi soluții eficiente pentru a-și recăpăta sănătatea și a reveni în formă maximă pentru a-și întâmpina fanii cu zâmbetul pe buze. Alergia la ambrozie poate fi o provocare majoră, dar prezentatoarea TV este hotărâtă să depășească această perioadă dificilă și să revină mai puternică ca niciodată în fața publicului său iubit.

„Bună dimineața tuturor! Dacă vă întrebați de ce am evitat să vă dau mesaje vocale dimineața, ei bine, de asta! Pentru că sunt într-o situație în care efectiv mi se întâmplă să nu mai pot respira, cum este și acum. De exemplu, mi-am luat o cafea și nu am prea reușit să beau din ea pentru că nu pot să și respir, să și beau cafeaua. Așa că uite în așa hal am ajuns. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au încercat să-mi dea soluții, să-mi recomande niște tratamente. Vă spun că de patru ani am încercat toate combinațiile posibile, cu medicamente și soluții din România. Singura variantă ar fi să mai încerc ceva variante și de pe afară. Cert este că nu se mai poate. Clar la anu’ trebuie să mă apuc de vaccinare. Și nu, tratamentele naturiste nu au funcționat nici acum un an, când le-am încercat pentru prima dată.

Anul ăsta, când este mai agresivă alergia, bănuiesc că este mai neînsemnată încercarea. Eu nu știu ce să fac, practic am mai spus asta, practic dacă nu mă apuc de vaccinare pot să o dau în astm, pentru că alergiile de genul ăsta, care nu se tratează la un moment dat, orice ai face, te pot duce la astfel de afecțiuni”, a povestit Alina Pușcaș pe Instagram, potrivit cancan.ro.