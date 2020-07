Alina Pușcaș, dietă minune! Vedeta a dezvăluit secretul siluetei sale!

Ce dietă urmează Alina Pușcaș

Prezentatoarea de la "Te cunosc de undeva" are trei mese pe zi, evită anumite alimente și nu mănăncă nimic între mese. Vedeta are un corp făra cusur, deși nu a apelat la bisturiu, dar în schimb a făcut mult sport și face în continuare, dar mai ales are grijă la alimentație.

„For all my diet friends! Am terminat dieta acum 1 lună. Mănânc normal, 3 mese pe zi, cantități decente (nu ciugulesc între mese), evit sarea în continuare, mănânc de 2 ori pe săptămâna dulciuri și paste făinoase, apă plată în jur de 3 l pe zi și… am adăugat sport (cam 400 abs (n.r. abdomene) /zi – pt cei ce m-au intrebat deja) în special Home Training 30 min. Cam atat. We can do it, Moms or Not!”, a scris Alina Pușcaș pe contul său de Instagram.