"Am plâns pe ascuns. Mi-au dat lacrimile când ne-am despărțit". Dani Oțil a vorbit cu sinceritate despre perioada de dinaintea succesului: "Am fost motivat de foame, am fost sărac"

Dani Oţil ne-a oferit un interviu exclusiv şi ne-a vorbit despre cum era viaţa lui înainte să devină celebru şi ce l-a motivat să meargă mai departe.

"Am 12 ani de televiziune şi vreo 10-11 ani de radio. Trebuie să îmi pun ouăle în mai multe coşuri, încerc să investesc. Am fost motivat de foame, am fost sărac. Noi cei din Reşita, care am reuşit ceva, trebuie să îşi amintească mereu că nu au avut un start foarte bun.

Eu m-am chinuit să-mi plătesc prima chirie, după care m-am gândit la succes (...) Nu mi-am pus obiective foarte sus. Îmi imaginam a fi un om care face munca asta în mod corect Nu am ştiu acum zece ani că va fi foarte tare treaba asta", mărturiseșete matinalul.

Şi asta nu e tot. Ştiţi vorba aceea cu: "şi băieţii plâng câteodată"? Ei bine şi Dani Oţil a plâns.

"Ultima dată, am plâns pe ascuns, ieri la întâlnirea de 20 de ani. M-am întâlnit cu dirigul şi mi-a reconfirmat două lucuri: că pentru el sunt tot Dani şi că prin ochii lui facem un lucru important. Mi-au dat lacrimile după ce m-am despărţit de el", a mai povestit vedeta tv.

Sursa: antenastars.ro