Ameri Nasrin s-a căsătorit religios. Cum a arătat vedete în ziua cea mare și ce rochie de mireasă a ales

Ameri a fost o mireasă superbă în ziua nunții. Aceasta a ales o rochie mulată, albă, cu inserții sclipitoare, o ținută care i-a pus silueta în evidență. La capitolul machiaj, prezentatoarea a ales nuanțe care să-i scoată ochii în evidențe, iar părul l-a avut coafat cu bucle lejere.

Vedeta a optat pentru un voal lung, care i-a completat perfect rochia superbă de mireasă.

Alături de Nasrin și de soțul ei, nașii Valentina Pelinel și Cristi Borcea au strălucit și ei. Frumoasa blondină a purtat o rochie lungă, mov, elegantă, care i-a pus în evidență formele atent lucrate în sala de sport. Tot cei doi le-au fost și martori la cununia civilă care a avut loc anul trecut.

Ameri Nasrin și „Pisoi” s-au cununat civil pe 15 august

"Am emoții, nu am avut până de dimineață. Acum am realizat că nu trebuie să mă duc la emisiune, că nu am întâlnire cu prietenele, că nu plec în vacanță, ci că mă mărit. Nu-mi vine să cred, sunt șocată. O să avem și super muzică, vremea ține cu noi, sper să nu avem niciun incident. Încă nu realizez, dar acum e doar cununia, la nuntă, la anul, o să fie mulți, mai mulți prieteni", a spus Nasrin Ameri la Antena Stars anul trecut.

Ameri Nasrin și iubitul ei au făcut pasul cel mare după o relație de aproximativ 7 ani. În 2018, iubitul ei, „Pisoi”, a cerut-o în căsătorie, făcându-i o surpriză deosebită. În timp ce Nasrin credea că urma să participe la o ședință foto, aceasta avea să fie, de fapt, cerută în căsătorie. Colegul său de atunci, Andrei Ștefănescu, a fost complicele iubitului lui Nasrin, făcând astfel posibilă surpriza.

"Suntem onorați și fericiți să fim martorii iubirii voastre, azi și mereu. Vom fi alături de voi în această călătorie unică a vieții prin care dragostea voastră devine mai puternică cu fiecare zi. Nu există nimic mai frumos decât Iubirea și va dorim să o onorați și să o sărbătoriți cu aceeași bucurie, forță și credință ca în ziua cununiei voastre", a transmis atunci Valentina Pelinel.

Frumoasa prezentatoare de origini persane, tatăl ei fiind iranian, a strălucit la brațul proaspătului său soț. Ameri Nasrin a purtat o rochie albă, scurtă, cu volane, soțul ei un costum verde, nașa, Valentina Pelinel a purtat o rochie roz pudrat, iar nașul un costum albastru. Cristi Borcea a avut și nelipsiții săi ochelari de soare.

