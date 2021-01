Ami, într-un costum de latex care a pus fanii pe jar. Cum a fost surprinsă vedeta

Într-o altă postare recentă artista a vorbit despre filtrele de pe Instagram pe care toată lumea le folosește. Ami a postat o fotografie fără filtru și fără machiaj. La descrierea fotografiei, ea a adăugat:

“Ma gandeam oare, ce ne-am face in vremurile noastre fara atatea filtre? Fiindca acum e la moda, nu? Da, folosesc si eu, si tu... si... toti! Si ne place intr-un fel... Dar oare chiar ne face sa ne simtim cu adevarat mai bine? Mai frumosi, mai speciali, mai buni, mai ‘nu stiu cum’.... ? poate pe moment, da! Insa stim cu totii ca e doar o iluzie ...iar la finalul zilei, in suflet si-n minte, important e sa ramai fara filtru...Sa nu te pierzi! Sa ramai fara filtru in zilele noastre, cred ca e cea mai mare provocare.... #farafiltru #nofilter #noedit #dontloseyourself



P.S A fost doar un gand si o intrebare in mintea mea, printre miile care-mi trec zilnic...”

Deși nu a mai fost de mult timp plecată într-o vacanță din cauza pandemiei, Ami își amintește cu dor de vremurile în care călătorea și a postat o serie de poze din vacanțele sale. A cuprins-o nostalgia și a ales câteva dintre miile de poze preferate din perioadele în care se relaxa în voie.

Cum s-a lansat Ami în muzică

Ami, pe numele său real Andreea Ioana Moldovan, și-a descoperit dragostea pentru muzică la vârsta de 3 ani, când părinții ei au înscris-o la un festival de muzică și aceasta a câștigat.

Timp de 12 ani, Ami a studiat vioara la Universitatea Națională de Muzică, secția Compoziție Jazz–Muzică Ușoară. După ce a făcut parte din trupa de backing-vocals a Paulei Seling și a participat la X Factor, în 2012 Ami și-a lansat primul single și de atunci face furori în industria muzicală românească, învățând mereu cum să se reinventeze.