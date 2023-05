Anamaria Prodan a fost oprită de poliție la volanul dricului de lux. Ce i-au spus oamenii legii

Anamaria Prodan a făcut senzație zilele trecute când a fost surprinsă la volanul unui dric. Au apărut numeroase glume în mediul online după ce a fost surprinsă în compania prietenei sale cu mașina mortuară de lux, însă Anamaria Prodan a explicat că este vorba despre o afacere în care a intrat de curând.

Anamaria Prodan, oprită de poliție când se afla la volanul dricului de lux

Anamaria Prodan este cunoscută ca o fire excentrică și extrovertită și nu ezită să se afișese așa cum este. Sexy impresara a spus că s-a asociat cu o prietena ei, Gabriela Lucuțar, supranumită și „Regina Întunericului” care are o firmă de pompe funebre. A recunoscut chiar ea că nu o pasiona acest domeniu înainte și că i se părea ceva macabru, dar Gabriela a fost cea care a convins-o că moartea face parte din viața unui om și trebuie să o accepte. Astfel, Anamaria Prodan s-a alăturat afacerii cu pompe funebre și a avut parte și de primul incident.

Anamaria Prodan, prinsă la volanul unui dric de lux prin București! Cu ce se ocupă mai nou, după separarea de Flavius Nedelea

Cele două au pornit să dea o tură de oraș cu mașina care a ajuns din Italia, potrivit imaginilor surprinse de paparazzi Click! Pe lângă faptul că au devenit virale cu plimbarea lor, cele două au fost oprite de polițiști în trafic.

„Mașina este foarte mare și ocupă foarte mult loc. Eu nu sunt obișnuită să conduc un dric și, la un moment dat, am oprit într-un loc să fac schimb cu partenera mea, Gabriela. Am rugat-o pe ea să se așeze la volan până mă obișnuiesc cu Cadillacul. Atunci, au venit și agenții de poliție. S-au uitat la autoturism, ne-au pus câteva întrebări și au văzut că totul era în ordine. Am stat puțin de vorbă, ne-au spus că e frumoasă mașina și apoi am plecat. Nimc mai mult”, a declarat Anamaria Prodan pentru WOWbiz.

