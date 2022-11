Anamaria Prodan și-a sfinițit biroul. Primele imagini de la sediul partidului în care s-a înscris, după ce a intrat în politică

De când a anuțat că intră în politică, Anamaria Prodan este foarte activă în ceea ce privește promovarea partidului. Impresara pare că a depășit momentele mai grele din viața de cuplu și separarea de Laurențiu Reghecampf și acum, militează pentru valorile familiei și impotriva violenței domestice.

Anamaria Prodan a chemat preoții la sediul partidului „Alianța pentru Patrie”. Vedeta și-a sfințit noul birou

Recent, Anamaria Prodan a anunțat că a făcut un nou pas în carieră și s-a înscris în partidul lui Codrin Stefănescu, „Alianța pentru Patrie”. De atunci, vedeta este foarte activă în ceea ce privește promovarea acestuia, atât în mediul online, cât și la TV.

Cu toate acestea, pentru a începe totul cu dreptul, impresara a luat o hotărâre surprinzătoare. La scurt timp după ce s-a instalat în noul ei birou, Anamaria Prodan a chemat preoții pentru a sluji locul, potrivit Antena Stars.

În imaginile filmate, se poate observa cum Anamaria Prodan stă alături de colegii ei de partid într-o parte a încăperii, în timp ce doi preoți oficiază o sfeștanie. Ulterior, fosta parteneră a lui Laurențiu Reghecampf, a dat și o serie de declarații și a vorbit despre modul în care a reușit să își fac loc, întotdeaua, într-o lume a bărbaților.

„Eu mă descurc întotdeauna, eu sunt ca un cameleon. Îmi schimb culoarea, orientarea, poziția, dacă trebuie, când vine vorba de femei. Le și dojenesc, darr le și apăr cu toată puterea mea. (...) Cred că este destinat așa (n.r. să fiu singura femeie între bărbați) se întâmplă”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Antena Stars.

În general, am respectat atât de mult bărbații și am militat întotdeauna pentru femei, pentru că eu consider că un bărbat fără o femeie sau o femeie fără un bărbat nu poate face mare lucru ... pentru că noi ne completăm, mama și tata, nu părinte unu și doi.”, a adăugat ea.

La un moment dat, subtil și fără să dea nume, impresara a făcut trimitere și la scandalaul dintre ea și cel care îi este încă soț, în acte, Laurențiu Reghecampf.

„Femeia trebuie să fie sfântă, trebuie să fie icoana bărbatului, cum și bărbatul trebuie să fie icoana femeii, dar noi dăm viață. M-am concentrat coarte tare în ultimii ani să las o urmă adâncă în viața mea, ca să nu trec prin viață așa ca rața prin apă. Mi-am planificat viața de când mă știu pe mulți ani. M-am sfătuit foarte mult cu mama în anii trecuți, când m-a rugat să vin alături de ea, să lupt pentru așezământul cultural, pentru originile noastre, pentru tradiții. Am spus că încă nu este cazul. Când eu voi simți că trebuie să fac lucrul ăsta, atunci am să-l fac. Sunt foarte multe evenimente din viața mea care m-au făcut să fac pasul mai repede, pentru că nimeni niciodată, un bărbat, dacă este bărbat, n-are voie să ridice mâna la o femeie. N-are voie să ridice mâna la mama unui copil e care îl are cu ea.”, a mai subliniat aceasta.

