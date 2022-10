Anca Pandrea a ajuns la spital de urgență. Cum se simte în prezent și ce a declarat

Anca Pandrea a fost internată la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș din Capitală.

Anca Pandrea, soția regretatului Iurie Darie a ajuns la spital infectatăc cu Covid. Cum se simte

Iată că soția lui Iurie Darie, regretatului actor Iurie Darie spune că s-a simțit foarte rău și că a avut nevoie să meargă la spital de urgență. Chiar din timpul internării, ea a făcut declarații neașteptate despre starea sa de sănătate.

Iată ce declarații a ținut să facă Anca Pandrea cu privire la situația cu care se confruntă:

„Mi-a fost foarte rău. Încă sunt în spital, nu știu când voi fi externată. Am COVID”, a mărturisit actrița Anca Pandrea, pentru impact.ro.

Anca Pandrea a mai avut probleme de sănătate și în trecut și a ajuns la spital

Actrița a ajuns la spital după ce nu s-a simțit deloc bine, ea a povestit că nu mai iese din casă decât dimineață, i se face rău din cauza căldurii și preferă să rămână în casă, acolo unde are aer condiționat.

Acasă, actrița are o cutie plină cu medicamente, pentru că starea sa de sănătate nu este foarte bună. „Iar mi-a fost rău, mi s-a ridicat tensiunea, n-am vrut să merg nicăieri. Până la urmă am ajuns la spital. Mi-au pus perfuzie, au fost drăguți medicii de la Urgență. Am mers cu salvarea și am stat câteva ore, de la 16.00 până pe la ora 20.30.

La un moment dat am transpirat, vedeam doar culori și nu mai reacționăm și mi-au spus că era să mă piardă. Am venit apoi acasă și o prietenă mi-a făcut orez cu morcov și piept de pui. Ușor, ușor mi-am revenit. Mai am o vânătaie urâtă aici pe mână (de la injecțiile făcute la spital, n.r.), restul s-au retras. Victor Ila și soția lui mă mai ajută”, a mai povestit Anca Pandrea pentru Click!.

