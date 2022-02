Anca Pandrea a căzut pe scări, cu capul în jos. Cum se simte actrița

Anca Pandrea a purtat o ținută neagră, cu pantaloni eleganți, bluză și sacou, asortate cu o pereche de cizme cu toc. Actrița s-a fardat și a pus o mască haioasă pe care scria “Nu se vede, dar ți-am zâmbit”.

Actrița a dezvăluit jurnaliștilor de la Ciao că a făcut un efort ca să ajungă la eveniment. În ultima perioada nu s-a simțit bine pentru că a răcit puternic, după care a căzut pe scări. În urma accidentului petrecut în propria casă, Anca Pandrea s-a ales cu dureri și vânătăi pe braț.

Cum se simte Anca Pandrea după ce a căzut pe scări

”Da, am făcut un efort să ajung la expoziție pentru că, vă spuneam, am căzut ca un bou pe scări. Am pus dezinfectant, pastile, în toaletă, am acoperit, și m-am dus pe scări la toaleta de vară. O dată, de două ori. Și apoi am stins lumina, de ce… nu știu. Și am căzut pe scări cu capul în jos, picioarele pe scări, nu pot să-ți arăt ce am pe mână.

Noroc că eram cu o prietenă, Zoița, am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. Din neatenție. De atunci mă ridic ușor, merg ușor.”, a declarat Anca Pandrea pentru publicația menționată anterior.

Se pare că actrița iese foarte rar din casă, mai ales dacă este frig, asta pentru că are probleme de sănătate și insuficiență pulmonară.

Ce probleme de sănătate a mai avut Anca Pandrea

În 2018, la șase ani după ce a rămas singură, Anca Pandrea se confrunta cu probleme medicale. Ea ajungea la spital pentru a își face mai multe investigații la inimă.

„N-am mai vrut să-mi sperii prietenii şi, pentru că am simţit că e ceva în neregulă, m-am dus la spital, unde mi-au zis că ar fi bine să mă internez. Am fost internată la cardiologie, unde mi-au spus că am inima îmbătrânită, că am probleme la o aortă şi că o valvă scapă sânge.

Mi-au dat o mulţime de medicamente şi mi-au recomandat să nu mănânc sărat, să nu car greutăţi, să nu stau la soare şi să nu obosesc. Dar vă daţi seama că nu le voi respecta, pentru că dacă nu fac ceva, mă simt neputincioasă”,declara atunci Anca Pandrea.

