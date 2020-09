Anca Serea, din nou la spital. Va face testul pentru Covid-19: "Așa vom ști dacă trebuie să stăm departe de copii"

Vedeta a fost internată din nou în spital chiar în ziua în care fiica lor, Sarah, împlinește 13 ani: ”Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, Anca a ajuns din nou la spital. Am ales să împărtășim cu voi și momentele mai puțin plăcute, pentru că suntem siguri că sunteți interesați de familia noastră.”

Anca Serea a completat și a spus că ieri s-a simțit rău, a chemat ambulanța, iar acum va face noi investigații pentru a vedea ce se întâmplă cu ea: "”Am anemie feriptivă, am ajuns la spital, mi-a ajuns foarte rău ieri, am chemat Salvarea, hemoglobina mea este 5,8. Analizele mi-au ieșit bine, mai puțin cele de sânge. Tocmai de aceea o să am parte de o transfuzie de sânge. Mi-este foarte foame, dar asta e. Noutatea este că o să fac și testul Covid-19.”, a mărturisit Anca

Adi Sînă a completat-o și a spus că rezultatul testului măcar îi va liniști într-o privință: ”Așa vom ști dacă trebuie să stăm departe de copii!”

Anca Sînă Serea a mai fost internată de mai multe ori în spital din luna august și până acum.