Anca Țurcașiu face primele declarații după divorț. Artista s-a despărțit după o căsnicie de 22 de ani

Anca Țurcașiu a luat decizia de a-și continua viața, de a merge mai departe. Asta după ce paroximativ trei luni de zile putem spune că a făcut pauză sau cum spune chiar ea: "E sănătos să ai o pauză de respirație"

Acest mesaj vine după multe luni de când nu se mai știa mare lucru, asta pentru că a ales să iasă din sfera publică, iar ultima ei postare suna așa: „Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani!

Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!

Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!", a scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare, în urmă cu aproximativ două săptămâni.