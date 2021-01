Anca Țurcașiu, poză în costum de baie la 6 luni după ce și-a anunțat divorțul cum arată artista când se dezbracă de inhibiții

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar artista a primit numeroase complimente.

După divorțul de fostul soț

Anca Țurcașiu și-a anunțat divorțul de bărbatul alături de care are un fiu, însă fără să dea prea multe detalii și făcând apel la liniște și decență din partea presei.

Despărțirea dintre cei doi s-ar fi produs în momentul în care Cristian Georgescu nu ar mai fi vrut să meargă la muncă și voia să se întrețină doar din banii pe care Anca Țurcașiu îi producea, scrie cancan.ro.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani!

Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!

Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!", a scris vedeta pe una dintre rețelele de socializare.

La scurt timă după divorț, frumoasa artista a fost deja înlocuită de Cristian Georgescu. În casa în care cei doi au locuit o viață întreagă s-a mutat acum actuala iubită a doctorului, conform impact.ro.

După ce a părăsit căminul conjugal, cântăreața de muzică ușoară s-a mutat într-un nou aprtament, iar în locul ei s-a instalat noua iubită a lui Cristian Georgescu, aceasta fiind o lovitură dureroasă pentru artistă.