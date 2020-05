Anda Adam, mai provocatoare ca niciodată! Cum a pozat vedeta cu corp de zeiță! Toți bărbații suspină când o privesc!! |FOTO

Invitata prin videocall, la Xtra Night Show, Anda Adam a vorbit despre presupusul divorț:

”Nu vreau să dau curs la provocări”, a declarat artista.

„Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o.

Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public, a spus artista în cadrul aceleași emisiuni,