Andra Voloș, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, fotografii de senzație din initmitatea locuinței. Cum s-a pozat aceasta

Andra Voloș a renunțat la inhibiții și s-a pozat într-un mare fel pe rețelele de socializare, din intimitatea locuinței. Vedeta a publicat o serie de fotografii de senzație pe internet, iar fanii au reacționat imediat, spunându-i cât de bine arată.

Andra Voloș, imaginine de senzație din intimitatea locuinței. Cât de bine arată vedeta

Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a făcut senzație pe rețelele de socializare cu o serie de fotografii de senzație cu bustul perfect pe care îl deține, dar și silueta de vis cu care a fost înzestrată.

Citește și: Andra Voloș, imagine în intimitatea dormitorului. Cum s-a fotografiat recent

Andra Voloș și-a surprins fanii cu o serie de imagini în care a apărut în lenjerie intimă cu care a reușit să capteze atenția tuturor. Andra Voloș este o figură cunoscută în viața mondenă, iar numele său a stat pe buzele publicului o perioadă lungă de timp. Șatena este un fotomodel de succes în străinătate, iar succesul l-a cunoscut odată cu apariția sa în cadrul unei emisiunii de matrimoniale, unde s-a îndrăgostit de Bogdan Mocanu, fostul său iubit.

Frumoasa șatenă nu le dă fanilor prea multe detalii despre viața sa personală, dar s-a pozat într-un mare fel pe internet într-un mare fel.

Încă de când trăia una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de cântărețul de manele, tânăra făcea spectacol cu aparițiile sale incendiare de pe micile ecrane, cât și din mediul online. Aceasta poartă cele mai sexy ținute, în care formele apetisante ies în evidență și pun pe jar publicul.

Citește și: Bogdan Mocanu s-a trezit cu mașina vandalizată și cu toate roțile sparte. S-a aflat cine a făcut acest gest

Andra Voloș nu duce lipsă de admiratori

Cu toate că este singură, frumoasa șatenă nu duce lipsă de admiratori cu nume sonor. Formele voluptoase ale Andrei Voloș l-au impresionat chiar și pe Dan Bilzerian, care a abordat-o pe Instagram.

”Nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată în viața mea. (...) Toată lumea mă judeca, îmi ziceau 'Ai fost aia a lui Dan Bilzerian'. Nu am fost, dacă eram îmi asumam. Eu în perioada aia am văzut costumul ăsta de baie la el, l-am comandat, am pozat în el și i-am dat tag. A început să-mi scrie, mi-a dat like-uri.”, a spus ea la Antena Stars.

Și asta nu este tot. Șatena a primit o ofertă din partea agenției de modele pe care Bilzerian o are.

”M-a invitat în Los Angeles, dacă voiam să fac parte din echipa lui. Nu am răspuns niciodată la mesaje, nu am vrut.”, a spus fosta iubită a lui Bogdan Mocanu.

Chefi la cuțite revine cu 3 ediții speciale de pe 29 noiembrie. Hai în AntenaPLAY și ai show-urile tale favorite