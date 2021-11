Bogdan Mocanu s-a trezit cu mașina vandalizată și cu toate roțile sparte. S-a aflat cine a făcut acest gest

Bogdan Mocanu este unul dintre artiștii apreciați în România, iar notorietatea sa a venit la pazchet și cu puțină invidie. Astfel că, bărbatul a aflat de curând că cineva i-a spart roțile de la mașină. Iată cine a făcut acest gst necugetat.

Bogdan Mocanu vrea să se răzbune pe persoana care i-a spart roțile de la mașină, într-o zi în care avea multe treburi de rezolvat

Bogdan Mocanu a observat că a avut toate roțile de la mașină sparte și s-a enervat teribil și a intrat în direct la Antena Stars pentru a lămuri acest eveniment urât pentru artist.

Citește și: Bogdan Mocanu a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

"Am un anturaj mai distractiv. Eu am făcut o gluma, iar ea s-a răzbunat. (...) Inițial nu știam că ar fi făcut ea asta pentru că am parcat de locul de parcare al unui vecin și credeam ca el mi-a spart rotile. Eram foarte pornit să mă cert cu el, însă s-a semnat cu ruj și am observat foarte târziu, dar bine totuși că nu m-am întâlnit cu vecinul acela. Am rotile și acum dezumflate, nu am reușit să mi le facă cineva. Ea nu știe în ce s-a băgat. (...) Nu trebuia sa facă asta pentru ca eu sunt foarte copil și competitiv, astfel ca ii declar război. Să fiți atenție de acum înainte.", a declarat, în direct la Antena Stars, Bogdan Mocanu, potrivit spynews.ro.

Iată că ar fi vorba de o prietenă apropiată lui care a ținut să facă o glumă nu tocmai inspirată, gumă care l-a cam deranjat pe artist și l-a făcut să spună că urmează o răzbunare.

Ce probleme grave de sănătate are Bogdan Mocanu

Bogdan Mocanu nu se mai ascunde după perdea. Artistul a dezvălui la Xtra Night Show un subiect tare sensibil și a recunoscut că are probleme serioase de sănătate.

Citește și: Bogdan Mocanu, implicat într-un val de accidente: "Am ajuns la spital după ce m-am răsturant". Ce a dezvăluit

Tânărul a povestit telespectatorilor că are diabet de la o vârstă foarte fragedă: ”Aș vrea să încep cu faptul că diabetul a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Când eram mic și aveam problema asta cu bullying-ul. Știi cum sunt copiii din ziua de azi, din totdeauna, se ceartă, dar limita lor maximă e: ”Ești prost! Nu, tu ești prost”. Cam asta a fost argumentarea. La mine nu era așa după ce am făcut diabet.”, a mărturisit el pentru Antena Stars.

”Am plâns toată noaptea și s-a declanșat un șoc. După vreo două zile, m-am dus la spital la Bârlad. Oamenii nu știau ce am, nici nu știam că m-au dus la spital. Mi-au băgat glucoză în loc să vadă cât zahăr am în sânge. Când mi-au băgat și gluzocă, am intrat în comă și atunci s-a declanșat diabetul ăla nașpa.

Eu m-am dus cu grețuri, vomă și asta e un fel de procedură standard. Acum sunt dependent de insulină. Fac 4-5. Se poate trăi, e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. M-a maturizat foarte mult și m-a responsabilizat. M-a făcut să ajung cine sunt, de fapt.”, a mai zis Bogdan Mocanu.

Chefi la cuțite revine cu 3 ediții speciale de pe 29 noiembrie. Hai în AntenaPLAY și ai show-urile tale favorite