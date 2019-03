Andreea Antonescu, primele declarații după ce a vizitat-o pe Andreea Bălan: ”Toată lumea așteaptă"

Andreea Antonescu, primele declarații după ce a vizitat-o la spital pe Andreea Bălan. Artista a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană, iar vestea a venit ca un trăsnet atât asupra familiei, cât și asupra celor care o îndrăgesc pe artistă.

Colega sa de scenă și prietenă de o viață i-a fost alături și a făcut declarații despre starea de sanătate din prezent a Andreei Bălan.

"Nu am văzut-o pe Andreea, Andreea este în continuare la Terapie Intensivă şi dormea, n-aş fi vrut să o trezesc şi să o deranjez. Este absolut normal că trebuie să se recupereze şi ăsta e lucrul cel mai bun. Am văzut bebeluşa şi este foarte frumoasă, este o fetiţă de nota 10 şi are foarte mult păr. Este superbă. Andreea trebuie să fie conştientă că mai avem nevoie mult timp de ea atât noi, cât şi cei care o iubesc, dar şi familia. Asta este important.

Ea este bine din câte mi s-a zis, m-am întâlnit acum pe final şi cu George şi toată lumea aşteaptă să se recupereze. Aşteptăm toţi. Mie mi s-a părut într-o stare foarte bună. Foarte încrezător, e aici prezent alături de fetele lui non-stop, lucru pe care trebuia să-l şi facă. Totul e foarte bine. Termenii medicali mă depăşesc. Probabil că şi pe el anumite explicaţii. Pe mine m-a interesat să ştiu că fetele sunt bine, că Andreea este bine, înainte de toate. I-am spus lui George să îi transmită multă sănătate din partea mea şi nu numai din partea mea, ci şi din partea familiei mele. Restul sunt detalii. Andreea este bine, este spre foarte bine", a declarat Andreea Antonescu, la emisiunea "Răi da' buni", de la Antena Stars.