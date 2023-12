Andreea Bălan, apariție de revistă la Gala tenisului românesc, la brațul lui Victor Cornea. Cum a arătat ținuta în partea de jos

Andreea Bălan l-a însoțit pe Victor Cornea la Gala tenisului românesc. Artista și iubitul ei au strălucit la eveniment.

Dacă Victor Cornea o însoțește pe Andreea Bălan la multe dintre concertele pe care artista le susține, iubita tenismenului îi este și ea alături la diversele evenimente la care este invitat în calitate de sportiv. Recent, Andreea Bălan s-a numărat printre participanții unui eveniment dedicat tenisului.

Andreea Bălan a purtat o rochie mulată și foarte scurtă la evenimentul la care l-a însoțit pe Victor Cornea. Cei doi iubiți s-au asortat, alegând să se îmbrace amândoi în negru. Totuși, jurata Te cunosc de undeva! a avut și o haină roz, ca o pată de culoare. Artista a întors toate privirile cu ținuta care i-a pus în evidență picioarele superbe, dar și talia de invidiat.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au lăsat fotografiați în ipostaze tandre la eveniment, iar fanii au fost încântați să vadă imaginile publicate pe rețelele sociale.

Cei care o urmăresc pe Instagram pe Andreea Bălan au admis că se potrivește de minune cu tenismenul și că sunt foarte frumoși împteună. De asemenea, fanii artistei au ținut să-i spună că se bucură pentru fericirea ei.

Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.