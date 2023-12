Andreea Bălan, „prima vacanță în formulă de 5”. Cum s-a comportat Victor Cornea cu fiicele ei și cine i-a însoțit în Laponia

Andreea Bălan a publicat imagini din vacanța de vis pe care a petrecut-o în Laponia alături de familia ei. Este prima vacanță cu fiicele și iubitul ei, Victor Cornea.

Andreea Bălan a ales ca destințaie de vacanță țara lui Moș Crăciun. Artista a mers alături de Ella, Clara, mama ei și de Victor Cornea în Laponia. Este prima vacanță în formulă de 5, așa cum a spus jurata de la Te cunosc de undeva!

Andreea Bălan a publicat fotografii de poveste cu ea și Victor Cornea, dar și cu fiicele ei. Din fotografiile publicate pe Instagram de artistă se poate vedea cu ochiul liber cât de frumoasă este relația dintre iubitul acesteia și fetele ei.

Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini de poveste din vacanță

Victor Cornea este tandru cu iubita lui, dar le oferă timp și fetelor. Andreea Bălan este foarte fericită și nu ezită să publice imagini când își vede iubitul jucându-se cu Ella și Clara.

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut și un ajutor de nădejde în vacanță, pe mama artistei.

Printre activitățile de care s-a bucurat Andreea Bălan în vacanță a fost schiatul:

„E al 3-lea an cand schiez si de data aceasta in Laponia. La -13 grade totul e si mai intens, plin de adrenalina, iar partiile de aici sunt feerice. Parcă schiezi într-un taram magic de gheata”, a transmis Andreea Bălan.

De asemenea, Andreea Bălan a mers alături de familie să se întâlnească cu Moș Crăciun.

Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.