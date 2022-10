Andreea Bălan are aceeași rutină de înfrumusețare de la 18 ani. Care sunt trucurile pe care vedeta le respectă cu sfințenie

Andreea Bălan arată senzațional la 38 de ani, bucurându-se de un trup impecabil și un ten perfect. Pentru că de mică s-a aflat în fața camerelor de filmat, artista a recunoscut că a apelat la machiaj de la o vârstă fragedă. Din acest motiv, Andreea susține că a adoptat un obicei pe care îl urmează cu sfințenie. Despre ce ritual este vorba.

Andreea Bălan are un ritual de înfrumusețare pe care îl respectă cu sfințenie. Vedeta susține că „totul trebuie să pornească din interior”

Andreea Bălan consideră că este foarte important ca „totul să pornească din interior.” Jurata de la „Te cunosc de undeva!” a susținut că trebuie să fim atenți la ce mâncăm și la câtă apă bem.

„Tot timpul am fost foarte disciplinată, cred că și de aceea am rezistat atâția ani în industria muzicală. Există o rutină și o disciplină. Vreau, nu vreau, le fac. Fie că este vorba să mă demachiez seara, fie că este vorba de jumătatea de oră de sport pe care o fac în fiecare zi, fie vorba de apă. Chiar dacă am pofte să mănânc fast-food, nu mănânc. Adică ține de disciplină și de cum te iubești și cum iubești viitorul, adică vrei să arăți bine și peste 10-15 ani, așa că trebuie să ai grijă de tine în prezent”, a precizat Andreea Bălan, citată de o publicație mondenă.

Dacă pornim de la acest pas esențial și anume, interiorul, artista susține că este mult mai ușor să te preocupi de exterior și de alegerea produselor de îngrijire.

„Creme am folosit și folosesc dintotdeauna. De când mergeam prin turnee, de pe la 18 ani. Sunt tot felul de creme pentru fete tinere, apoi pentru cele de 25-30 de ani, peste 35 și evident peste 50 de ani.”, a spus Andreea Bălan.

„Folosesc de ani de zile aceste creme, iar asta am învățat de la mama mea. Pentru că mă machiez în fiecare zi, de la 15-16 ani, am grijă să mă demachiez în fiecare seară, pentru că este important să nu adorm machiată, pentru că toate smacurile dacă le ții pe față peste noapte deteriorează fața”, a mai explicat artista pentru ego.ro, citată de aceeași sursă menționată mai sus.

