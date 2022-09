Andreea Bălan vrea custodia exclusivă a fiicelor sale. Ce acuzații îi aduce lui George Burcea: „Le traumatizează”

Andreea Bălan le-a povestit celor care o urmăresc pe rețelele sociale despre un episod neplăcut pe care l-a avut cu fostul său soț. În acest context, jurata de la Te cunosc de undeva! a mărturisit că va face tot posibilul să obțină custodia exclusivă a fetelor sale, pentru a nu mai avea parte de situații neplăcute.

Andrea Bălan a susținut că fostul soț s-a comportat inadecvat când a venit să le viziteze pe micuțe. Artista și-a acuzat fostul soț că le traumatizează pe Ela și Clara, „spunându-le lucruri urâte” despre mama lor.

Citește și: Te cunosc de undeva! 17 septembrie. Andreea Bălan și Alina Pușcaș, apariții de senzație în a doua gală a show-ului transformărilor

Andreea Bălan, acuzații la adresa fostului soț

„Acum 15 minute am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv, că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine)”, a povestit Andreea Bălan pe Instagram.

Citește și: Andreea Bălan, surpriză pentru fani. Cum arată videoclipul romantic al piesei „Dimineți cu tine”

Totodată, Andreea Bălan a precizat că va continua să lupte pentru custodie comună:

„Timp de doi ani a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine”, a mai dezvăluit Andreea Bălan.

Citește și: Andreea Bălan s-a întors de la America Express cu câteva kilograme în plus. Ce spune vedeta despre întreaga experiență

În prezent Andreea Bălan și George Burcea au custodie comuna pentru cele două fetițe.

Ce a ajutat-o pe Andreea Bălan să treacă peste divorțul dificil de George Burcea. Rețeta vedetei a dat roade

Artistei Andreea Bălan nu i-a fost deloc ușor când a decis să pună punct căsnicie la doar câteva luni de la nuntă. Ea a avut nevoie de timp ca să își revină după despărțire dar a găsit soluția potrivită pentru ea.

Rămasă singură cu două fetițe de crescut și un program foarte încărcat, Andreea Bălan a găsit sprijin în prietenii apropiați.

Vedeta a povestit că a văzut această tactică într-un film și s-a gândit să încerce. Pentru ea a funcționat și faptul că și-a impus și un termen limită.

Eu mi-am făcut un grup de suport, patru oameni, cărora le-am zis că m-am despărțit și timp de patru luni i-am sunat pe toți pe rând, am văzut asta în filme, a povestit Andreea Bălan, potrivit Libertatea.

Citește și: Andreea Bălan s-a pozat într-o ipostază de zile mari. Cât de bine arată în costum de baie, după ce s-a întors din America Express

În fiecare zi îi luam la rând, le ziceam aceleași lucruri. După astea patru luni de zile mi-am trecut dintr-o dată.

Cu toții avem nevoie de prieteni foarte apropiați, care trebuie să fie lângă tine, pentru o perioadă limitată. Cam asta aș sfătui, alege doi, trei prieteni și vă dați un termen de două-trei luni”, a mai dezvăluit artista.

Citește și: Imagini emoționante cu Andreea Bălan, la întoarcerea din America Express. Cum a reacționat când și-a văzut fiicele

Andreea Bălan a mai precizat că la vârsta de 27 de ani a fost în depresie după despărțirea de Keo, potrivit aceleiași surse.

Am avut depresie la un moment dat, la 27 de ani. M-am trezit, aveam o relație minunată, am avut o relație de opt ani foarte frumoasă, începusem să câștig și financiar, începusem să fie bine, avea o carieră stabilă deja, scosesem albume, piese.

Spuneam că sigur dacă albumul va avea succes, o să fiu fericită, sigur dacă relația mea o să meargă bine, o să fiu fericită.

Dacă o să îmi cumpăr un apartament o să fiu fericită. La 27 de ani le aveam, dar fericirea nu a venit, pentru că eu le căutam în exterior.

Atunci mi-am dat seama că trebuie să cauți în interior. Și că dacă nu lucrezi cu tine și nu-ți vindeci traumele din copilărie, de fapt tot timpul vei avea acest gol interior.

Și am început să fac terapie, am citit mult în perioada aia și așa am realizat, a conchis Andreea Bălan, potrivit sursei citată.

Episoade noi din serialul pe care îl iubești sunt acum disponibile în AntenaPLAY!