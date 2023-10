Andreea Bălan, ca o zeiță într-o rochie mulată, cu decupaje adânci. Iubita lui Victor Cornea emană senzualitate prin toți porii.

Andreea Bălan radiază de fericire de când se iubește cu tenismenul Victor Cornea, care s-a și mutat în casa ei. Recent, cântăreața și-a surprins fanii din mediul online cu o serie de fotografii de la o ședință foto extrem de sexy. Iată imaginile cu un grad ridicat de senzualitate!

Andreea Bălan este una dintre cele mai iubite cântărețe din România, iar contul ei de Instagram numără 1.6 milioane de urmăritori. De când se iubește cu tenismenul Victor Cornea, vedeta are o senzualitate aparte, pe care o emană prin fiecare por, dar și prin fiecare ținută pe care o abordează.

Andreea Bălan, superbă ca o zeiță în cel mai recent pictorial

Andreea Bălan este într-un proces continuu de transformare. În vârstă de 39 de ani, blondina a fost protagonista unei ședințe foto cu o doză crescută de senzualitate. Imaginile inedite au fost făcute publice și pe contul personal de Instagram, reușind să încingă rapid atmosfera.

În timp ce a purtat o rochie neagră, cu decupaje îndrăznețe, care i-au pus în valoare silueta fără cursur, Andreea Bălan a pozat misterioasă, fermecătoare, feminină, dar și extrem de plină de încredere.

Imaginile provocatoare publicate de cântăreață pe contul personal de Instagram au fost apreciate prin comentarii nesfârșite de la prieteni și fani:

„Regină.”/„Superbă ești, Andreea!”/„Wow, super întregul look!”/„În sfârșit... sexy!”/„Ești o adevărată DIVĂ!”/„Elegantă, fascinantă, încântătoare, magnifică … te iubesc la nebunie, Andreea!”/„Tot respectul pentru o femeie naturală, frumoasă…”/„Frumusețe!”/„Arăți minunat!”/„Ești sexy!”/„Wow, ce femeie!”, sunt doar câteva dintre mesajele scrise de urmăritorii Andreei Bălan la postarea acesteia.

Andreea Bălan și Victor Cornea au luat decizia de a se muta împreună

Victor Cornea a fost cel care a confirmat pentru Cancan că s-a mutat în casa Andreei Bălan:

„Da, vă multumesc mult pentru dreptul la opinie. Sunt convins că pozele și faptele vorbesc de la sine și am încredere că totul este și va fi foarte bine.”, a spus acesta pentru Cancan.

Andreea Bălan și Victor Cornea se afișează constant împreună, iar, de fiecare dată, folosesc numai cuvinte deosebite la adresa legăturii dintre ei:

„Reușim să trăim momentul în prezent chiar și atunci când ambii avem programul foarte încărcat și plin de provocări. Astfel, momentele noastre petrecute împreună sunt celebrate la o intensitate mare și le apreciem din plin. Conexiunea noastră pot spune că este una divină și nu am mai avut parte de o astfel de iubire în trecut.”, a spus Victor Cornea, citat de Digi Sport.

La rândul său, Andreea Bălan spune că a avut parte de o adevărată revelație atunci când a intrat în casa părinților partenerului ei, la Sibiu:

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele meditații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt.”, a declarat Andreea Bălan, în cadrul unui vlog postat pe contul personal de Youtube și citat de sursa menționată mai sus.