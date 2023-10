Andreea Bălan a captat atenția tuturor turiștilor de la Turnul Eiffel. Ce a putut să facă în plină stradă, în Paris

Andreea Bălan a realizat un videclip inedit în care apare alăuri de Petrișor în Paris, făcând prize spectaculoase în mijlocul turiștilor de la Tunul Eiffel.

Andreea Bălan a fost de curând în Paris și a făcut show chiar lângă Turnul Eiffel. În mijlocul turiștilor, românca a făcut prize cu Petrișor, iar momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale.

„Niște turiști perfect normali”, a scris Andreea Bălan în dreptul videoclipului publicat pe contul său de Instagram.

În imagini se observă cum Andreea Bălan apare cu o beretă pe cap, la fel ca orice turistă care merge în Franța și își dorește să împrumute din look-ul franțuzoaicelor. La scurt timp, artista a renunțat la beretă și a început să danseze alături de Petrișor.

Turiștii nu au putut trece fără să-i privească pe cei doi făcând prize spectaculoase.

Fanii au fost încântați să vadă cum Andreea Bălan a făcut show și în Paris:

„Dans zâmbete, fericire și ca de obicei când e Petrișor prin preajmă multe prize”, „Se vede că radiezi de fericire”, Ce frumos”, sunt câteva dintre comentariile primite de Andreea Bălan în dreptul videoclipului.

Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur. Victor Cornea are 29 de ani și în prezent ocupă locul 83 la dublu în clasamentul ATP. Este în plină ascensiune și își dorește să ajungă anul acesta în top 10.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.