Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan într-un cadru inedit. Cântăreața a dezvăluit de ce nu poartă inelul dăruit de logodnicul său.

La începutul lunii decembrie, în timpul unei călătorii cu avionul spre Laponia, Andreea Bălan a fost surprinsă de iubitul său cu o cerere în căsătorie.

Incredibil de fericită, Andreea a acceptat cu lacrimi în ochi. Aceasta a postatul totul în mediul online, împărtășindu-și entuziasmul și dragostea pentru omul de lângă ea.

Însă de atunci fanii au observat că logodnica lui Victor Cornea nu poartă inelul de logodnă.

Andreea Bălan nu poartă inelul de logodnă de la Victor Cornea. Care este motivul: „O să-l înlocuiesc...”

Relația atât de pusă în discuție de presă dintre Andreea Bălan și Victor Cornea a evoluat frumos, iar cei doi au decis să se căsătorească. Sportivul a gândit în detaliu cererea în căsătorie și ș-a surprins iubita la altitudine.

„Am fost copleșită de emoții. Este cel mai frumos gest pe care l-am trăit vreodată”, a mărturisit Andreea Bălan după eveniment, conform unei surse.

Deși totul a fost ca în povești, un mic detaliu nu a corespuns, și anume mărimea inelului. Deoarece Andreea are degetele foarte subțiri, inelul ales de Victor Cornea s-a dovedit a fi prea mare. Astfel că, acesta este la strâmtat.

Andreea Bălan a dezvăluit că acesta este motivul pentru care nu poartă inelul de logodnă, bijuteria aflându-se la mdificat.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu, de-a lungul anilor, am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a detaliat vedeta.

„Inelul este simbolul unei promisiuni, dar ceea ce contează cu adevărat sunt sentimentele care stau în spatele acestui gest. Victor este tot ce mi-am dorit vreodată”, a adăugat ea.