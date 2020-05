Andreea Bălan face noi dezvăluiri despre divorțul de George Burcea: "Schimbarea de comportament a soțului meu... un șoc din care nici azi nu mi-am revenit"

În ultimul an, Andreea Bălan a trecut prin numeroase obstacole. A fost la un pas de moarte, iar apoi s-a despărțit de soțul ei și s-a văzut nevoită să rămână singură cu doi copii.

Schimbarea de comportament a lui George Burcea a fost un șoc pentru artistă.

”Ultimul an a fost pentru mine un rollercoaster emoțional, în care am trecut de la normalitate la agonie, apoi la extaz și apoi iar la agonie. Mă refer la faptul că aveam o relație normală, frumoasă, care a fost dată peste cap de evenimentele șocante de la nașterea Clăriței, un șoc din care nici azi nu mi-am revenit complet. Apoi, pe patul de spital, eu am decis să facem actele pentru căsătorie și credeam că suntem mai uniți ca niciodată, dar, de fapt, nu era așa. Credința aceasta era doar în mintea mea.

