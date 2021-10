Andreea Bălan, într-un costum de baie care i-a lăsat formele la vedere. Care a fost, însă, reacția fanilor

Deși a venit toamna și vremea nu mai e la fel de călduroasă pe cât ne-am dori, Andreea Bălan a ridicat gradele în termometre cu o serie de fotografii alb-negru într-un costum de baie alb, lăsându-se fotografiată în ipostaze extrem de sexy, pe nisip.

În noile fotografii, frumoasa cântăreață și-a lăsat formele la vedere, poarte mai mult decât se așteptau fanii, iar reacțiile lor nu au întârziat să apară. Deși este mămica a doua fetițe, Andreea Bălan are o siluetă de invidiat și nu ezită să și-o pună în evidență.

Andreea Bălan, într-un costum de baie care a încins imaginația fanilor

Cu un trup de zeiță, frumoasă blondină s-a dezbrăcat de inhibiții și și-a lăsat la vedere formele voluptoase. Andreea s-a lăsat fotografiată întinsă pe nisip, în ipostaze mai mult decât sexy. Fanii au copleșit-o cu complimente și au înroșit butonul de like.

“În tine zace un foc nemuritor. Mi-e milă de cine va încerca vreodată să îl stingă. 🔥🔥🔥”

“Cred că prin aceste poze ți-ai pierdut sprijinul mămicilor care poartă chiloței tetra. 😂😂😂 Sorry nu m-am putut abține. 🤣🤪😛”

“Doamneeee ce poze frumoase ! 😍❤️Ești unica , ești specială ! 😍❤️❤️❤️Ești ceva rar întâlnit ! 😍❤️Îmi place de tine maxim ! 😍😍❤️Esti singura artista din România care dansează și cânta in același timp și schimba mai mult de 5 ținute ! Bravo tie ! 😍😍❤️Mii de felicitări pentru tot ! 😍❤️Și ce zâmbet frumos ai ! 😍❤️❤️Da , deci te ADOR ! 😍😍❤️Ești fenomenală , minunata , superba ! 😍😍Ai toate calitatile ! 😍😍❤️Felicitări ! 😍😍❤️❤️❤️Sa ai o seara excepțională ! 😍❤️Te puuuuuuuup 😍❤️❤️❤️”

Se pare că frumoasă artistă se pregătește să lanseze videoclipul unei noi piese “Soare după nori”, iar aceste fotografii fac parte din imaginile pe care fanii le vor vedea în clip.

Andreea Bălan va lansa un nou videoclip

Despre noul proiect, Andreea a împărtășit câteva detalii cu urmăritorii ei de pe Instagram într-o altă postare.

"Cred foarte mult in legea de atractie si in faptul ca ceea ce proiectam in mintea noastra se poate realiza.

Suntem fauritorii propriei vieti si noi ne scriem destinul in fiecare zi prin gandurile noastre si apoi prin actiuni.

In proportie de 90% tot ceea ce am manifestat in gandurile mele si am transmis in univers de-a lungul vietii, ulterior s-a materializat.

Daca o dorinta nu s-a adeverit, inseamna ca nu am crezut suficient de mult in ea si la final mi-am asumat raspunderea.

Totodata atragem in vietile noastre ceea ce suntem in interior si nu ceea ce ne dorim. Daca vrem ca lucrurile sa se schimbe in exterior si sa primim ceea ce ne dorim, trebuie sa incepem cu interiorul, sa ne aliniem mintea cu inima si sa ne ascultam instinctul care este cel mai bun ghidaj in viata.

Iubirea de sine, acceptarea si recunostinta lucurilor deja existente, sunt ingredientele pacii interioare.

Ma aflu pe un drum atat de linistit, cum nu am fost niciodata si sunt intr-o continua transformare si evolutie.

Va tin la curent 😉

PS. Joi se lanseaza videoclipul cel mai emotionant din cariera mea - Soare dupa nori, care arata exact transformarea mea si ceea ce simt in prezent. 🙏🌈”

