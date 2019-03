Andreea Bălan, reacție neașteptată după ce unele persoane au spus că stopul cardiac suferit e o ”făcătură”: ”Am zâmbit și am mers înainte!”

Andreea Bălan a trecut prin momente dramatice în urmă cu o săptămână, când în timpul operației de cezariană, ea a suferit un stop cardio-respirator. A depășit cu bine momentul, însă, unii dintre internauți au spus că totul a fost o ”făcătură”, iar cântăreața a reacționat.

Astfel, Andreea Bălan a făcut public un mesaj prin care le-a explicat celor care i-au adus aceste acuzații că mereu a fost puternică.

"Aceasta este o poză făcută la câteva ore dupa ce mi-am revenit din stopul cardio respirator si totodată e cu putin timp înainte să dau interviu la XNS (Antena 1 cf. ctr de 7 ani).



Nu mi-a fost uşor sa stau asa cu gura până la urechi şi pe canapea, dar întodeauna am fost foarte puternică si indiferent de ce a fost în sufletul meu, sau de ce dureri fizice am avut, eu am zâmbit si am mers inainte.



Dar din păcate trăim într-o tară în care, drama are mai mult succes şi daca nu plângi pe la tv si nu te vaiţi, înseamnă că nu ai păţit nimic si e totul o făcătură.



De-a lungul vieţii am trecut prin multe drame, dar atât timp cat am putut să zâmbesc amar si sa nu-mi arăt durerea, am făcut-o si am mers cu capul sus mai departe.



Cei care au lăsat comentarii mai putin plăcute, ar trebui să înveţe din asta... si sa stiti ca noi, ăştia de pe la tv, avem o inima totuşi, ca d-aia se mai opreste din cand in cand...”, a scris Andreea Bălan pe Facebook.