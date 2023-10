Andreea Bălan și Victor Cornea s-au mutat împreună în vila de lux a cântăreței. Cât valorează imobilul impresionant

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au asumat relația în luna iunie, chiar de ziua cântăreței, iar de atunci pozează în cuplul perfect.

Se pare că Andreea Bălan și Victor Cornea au decis deja să se mute împreună, chiar în vila impresionantă în care locuiește vedeta.

Blondina este proprietara unui imobil impunător în Pipera, cu o suprafață de peste 300 de metri pătrați și care se ridică la o valoare de 850.000 de euro. Casa a construit-o pe vremea când se iubea cu Keo, potrivit Pro FM.

Andreea Bălan și Victor Cornea au luat decizia de a se muta împreună

Victor Cornea a fost cel care a confirmat pentru Cancan că s-a mutat în casa Andreei Bălan:

„Da, vă multumesc mult pentru dreptul la opinie. Sunt convins că pozele și faptele vorbesc de la sine și am încredere că totul este și va fi foarte bine.”, a spus acesta pentru Cancan.

Andreea Bălan și Victor Cornea se afișează constant împreună, iar, de fiecare dată, folosesc numai cuvinte deosebite la adresa legăturii dintre ei:

„Reușim să trăim momentul în prezent chiar și atunci când ambii avem programul foarte încărcat și plin de provocări. Astfel, momentele noastre petrecute împreună sunt celebrate la o intensitate mare și le apreciem din plin. Conexiunea noastră pot spune că este una divină și nu am mai avut parte de o astfel de iubire în trecut.”, a spus Victor Cornea, citat de Digi Sport.

La rândul său, Andreea Bălan spune că a avut parte de o adevărată revelație atunci când a intrat în casa părinților partenerului ei, la Sibiu:

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele meditații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt.”, a declarat Andreea Bălan, în cadrul unui vlog postat pe contul personal de Youtube și citat de sursa menționată mai sus.

Ce a povestit Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, despre fiul lui

Întrebat despre un viitor alături de Andreea Bălan, dar și despre un posibil copil, Victor Cornea a dezvăluit un detaliu despre care puțini știau până acum despre el:

Sportivul a mărturisit că are o relație foarte bună cu mama băiatului său. Deși a devenit părinte la o vârstă fragedă, acesta nu a ezitat să își asume rolul de tată. În perioada respectivă, Victor Cornea a fost nevoit să plece în Statele Unite ale Americii, iar fiul său a rămas cu mama lui în București:

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a au fost o parte din declarațiile iubitului Andreei Bălan, potrivit Cancan.