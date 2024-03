Andreea Bălan, surpriză uriașă pentru Clara, la aniversarea de 5 ani a micuței: „Ziua în care am revenit la viață”

Andreea Bălan și-a sărbătorit fiica cea mică. Clara a împlinit 5 ani, iar familia și prietenii i-au fost alături în această zi specială. Ziua de 4 martie are o dublă semnificație pentru artista, care în urmă cu 5 ani a avut o cumpănă în viață.

Andreea Bălan i-a oferit un tort uriaș fiicei sale, cu sirene, căluți de mare, meduze și luminițe. Când i s-a cântat „Mulți ani trăiască”, Clara a avut-o alături pe mama sa, vizibil emoționată.

Andreea Bălan a publicat imagini de la petrecere, alături de un mesaj emoționant. Artista și-a amintit și de momentul în care a fost la un pas să-și piardă viața, dar numește această zi ca „ziua în care a revenit la viață”.

Andreea Bălan, surpriză uriașă pentru Clara, la împlinirea a 5 ani. Ce i-a oferit jurata Te cunopsc de undeva! fiicei sale

„Micuța mea a împlinit azi 5 anișori . A venit cu primăvară în viețile noastre acum 5 ani și ne bucură în fiecare zi cu veselia, gingășia, cu râsetele colorate și cu năzdrăveniile ei.

4 martie este ziua în care am dat viață, dar și ziua în care am revenit la viață, iar percepția mea asupra vieții s-a schimbat total. Clara, cu venirea ei pe lume, mi-a dăruit o altă viață mult mai frumoasă, plină de iubire, empatie și recunoștință. Aseară a fost super petrecere cu mult dans, voie bună, jocuri și povești nemuritoare”, a scris Andreea Bălan în dreptul imaginilor de la petrecere.

Andreea Bălan are și o amintire cruntă în ziua de 4 martie: „Am dat viață, dar am și revenit la viață”

La petrecere a fost și iubitul Andreei Bălan, Victor Cornea care se comportă foarte frumos cu fiicele juratei Te cunosc de undeva!

Când a născut-o pe Clara, Andreea Bălan a intrat în stop cardio respirator și de accea spune că a renăscut în acea zi.

Pe 4 martie 2019 Andreea Bălan intra în stop cardio-respirator după ce îi dădea naștere mezinei sale, Clara.

4 martie este o dată extrem de importantă pentru Andreea Bălan: este ziua de naștere a fiicei sale Clara și ziua în care a avut parte de o cumpănă în viață. Pe 4 martie 2019 medicii de la spitalul în care a născut Andreea Bălan se luptau să-i salveze viața artistei. Chiar după ce a născut prin operație de cezariană, Andreea Bălan a intrat în stop cardio-respirator, iar medicii au resusciatat-o și au transferat-o la terapie intensivă. Acum, Andreea Bălan spune că în ziua de 4 martie 2019 a primit o a doua șansă la viață.

„Imediat cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat după aceea am intrat în stop cardio-respirator. Am făcut embolie amiotică. Adică Lichidul amiotic din placentă migrează în sânge. Imediat cum am intrat în stop cardio respirator, au început manevrele de resuscitare. Am fost intubată. Apoi, dusă la terapie intensivă. La terapie intensivă am stat vreo două zile. Nu-mi aduc aminte de absolut nimic din acea perioadă pentru că eram sedată. În concluzie, am avut noroc pentru că au existat aici nişte medici care au fost promţi şi au ştiut cu ce se confruntă", povestea vedeta pe vremea aceea.