Andreea Bănică a dat lovitura cu afacerea ei de pe litoral: „Știam eu că nu o să dau greș.” Cu ce se ocupă

Vedeta deține un hotel pe litoralul românesc. Este primul an în care l-a deschis și are turiști tot timpul: „Nu ai loc să arunci un ac!”

„Ceea ce vă pot spune este faptul că apartamentele sunt foarte spațioase. E un aparthotel cu mai multe tipuri de camere și apartamente. În perioada aceasta s-au făcut completări și la recepție, de la spații de depozitare, placări de pereți, stâlpi, lumini, uși etc. Parcarea subterană a fost și ea finalizată. Sunt doar două hoteluri în Eforie Nord care au parcare subterană. Am băgat mulți bani acolo și sperăm să îi și scoatem, tocmai de aceea am și vrut să facem acest hotel”, a declarat vedeta.

„Suntem foarte bine, este primul an de când suntem deschiși. Este plin! Hotelul se află în Eforie Nord. Eforie Nord este cea mai plină stațiune de când eram eu mică, de când mă știu și am atâția ani. De când eram mică, Eforie este una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc. Din cauza asta mi-am dorit să îmi fac o afacere aici, știam că nu o să dau greș”, spune artista.

