Andreea Bănică a vorbit despre cele mai recente probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu vedeta: „S-a anulat toată treaba”

Andreea Bănică își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă nou în viața ei. Recent, blondina și-a luat prin surprindere comunitatea din mediul online, după ce a publicat o fotografie cu o gheată medicinală.

Anterior, vedeta publicase și o fotografie cu o radiografie, ceea ce a stârnit semne de întrebare în rândul internauților, potrivit Unica.ro. Acum, Andreea Bănică a povestit care e motivul pentru care a ajuns pe mâna medicilor.

Andreea Bănică a vorbit despre cea mai recentă problemă de sănătate cu care se confruntă: „Cred că am călcat strâmb”

Cântăreața a mărturist, în mediul online, că, deși nu știe cum s-a ajuns aici, pentru că nu „a făcut nimic special”, s-a ales cu o întindere de ligament și trebuie să poarte o „gheată” medicinală ortopedică timp de două săptămâni.

În plus, ea a povestit că de trei săptămâni nu a mai făcut sport, motiv care se adaugă la tristețea ei, potrivit mesajului publicat la Instastory și citat de Spynews.

„Mulțumesc pentru toate mesajele. Vă faceți griji pentru mine, știu. Nu am nimic foarte rău, însă cred că am călcat strâmb, dar nu știu când. Mi-a fugit piciorul, habar n-am. Nu am făcut nimic special. Nu am dansat, nu am fost la sport. De trei săptămâni nu mai fac sport. Sunt și supărată, tristă, dar mă rog, trecem peste asta și acum nu voi mai face încă două săptămâni, se adună ceva acolo. O să fac sport cu gândul. S-a întâmplat că trebuie să port o gheată, în loc de ghips, ghipsul care era pe vremuri (...) Voi purta această gheată două săptămâni.”, a povestit Andreea Bănică, pe contul său Instagram, citată de Spynews.

Se pare că vestea a venit în urmă cu câteva zile, atunci când Andreea Bănică a publicat o radiografie la picior, potrivit Spynews și Unica.ro, care au vizualizat postarea făcută de către vedetă. Acum, Andreea Bănică a ținut să le mulțumească fanilor, pentru că și-au făcut griji, dar și să le ofere o explicație.

În plus, vedeta a mai adăugat că nici în următoarele două săptămâni nu va mai avea voie să întreprindă activități fizice solicitante, precum mersul la sală: „O să fac sport cu gândul”.

Andreea Bănică a mărturisit că și-a anulat activitatea până se face bine: „Tot răul spre bine”

Andreea Bănică a mai relatat că ea și soțul ei, Lucian, trebuiau să plece in Italia pentru trei zile, dar din cauza nefericitului incident, au trebuit să anuleze plecarea. Cu toate acestea, vedeta se arată optimistă:

„Inițial, trebuia să fiu cu Lucian în Italia trei zile, nu se mai poate. S-a anulat toată treaba asta, s-a întâmplat minunea, dar merg înainte. Tot răul spre bine (...) În concluzie, am un ligament întins, mi-a spus că nu este rupt, bine că nu este rupt, așa că o să port ghetuța aceea.”, a povestit Andreea Bănică în mediul online, mesaj citat de Spynews.

