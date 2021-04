Andreea Bănică, surprinsă fără strop de machiaj. Care este adevărul despre tenul său

Andreea Bănică este o figură apreciată și cunoscută în showbiz-ul românesc. Artista face furori cu aspectul său plăcut și cu talentul său deosebit, iar fanii au avut ocazia să o vadă în diferite ipostaze, mai puțin fără machiaj, însă acest lucru nu a rămas așa.

La cei 42 de ani, cântăreața se mândrește cu un trup perfect și cu cele mai frumoase trăsături ale feței, pe care le evidențiază de fiecare dată prin diverse trucuri de machiaj, însă de data aceasta s-a decis să își surprindă cei 834 mii de urmăritori de pe Instagram cu un clip în care apare fără niciun strop de fard.

Un lucru este evident, pe lângă cariera de succes, Andreea Bănică se laudă și cu un ten foarte frumos, de care are mare grijă. Deși are o viața ocupată, care se împarte între familie și job-ul pe care îl are în industria muzicală, artista nu uită de aspectul său fizic și își face mereu timp pentru acesta.

Cum arată Andreea Bănică fără pic de machiaj

Recent, Andreea Bănică a făcut o serie de InstaStory-uri în care un lucru a ieșit în evidență. Frumoasa blondină și-a obișnuit prietenii virtuali cu activitatea sa intensă de pe rețelele sociale, însă tenul său fără fard a atras toată atenția.

Se pare că pe lângă trupul de invidiat, cântăreața are și cele mai delicate trăsături ale feței, iar tenul său este lipsit de coșuri, riduri și imprefecțiuni. Atunci când nu se lasă pe mâna specialiștilor, Andreea Bănică arată superb și de-a dreptul spectaculos.

Artista nu publică prea des imagini cu tenul său natural, însă de fiecare dată când face asta întoarce toate privirile și impresionează fanii într-un mod plăcut, drept dovadă stă imaginea de mai sus.

Din ce face Andreea Bănică bani în pandemie

În ultimul an, viața artiștilor a fost afectată de către pandemie, iar printre aceștia se numără și Andreea Bănică, care a vorbit despre modul în care a reușit să facă bani mulți în această perioadă dificilă.

Artista a mărtursit că a reușit să facă bani din activitatea sa în mediul online. Aceasta s-a adaptat situației complicate și noilor reguli impuse de autorități.

"Lucrez foarte mult în online. Sunt un influencer, un mic influencer acolo și am diverse campanii cu diverse firme ceea ce m-a făcut să fiu activă, foarte activă. Nu am suferit foarte mult. Însă, când este vorba despre muzică și când au drumul la muzică, deja, îzbucnesc. Deja abia aștept să ajung pe scenă", spune Andreea Bănică, la Xtra Night Show.