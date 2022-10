Andreea Bostanica a împlinit 18 ani. Cum și-a serbat „regina TikTok-ului” majoratul și ce cadouri de lux a primit

Andreea Bostanica, supranumită „Regina TikTok-ului", datorită celor patru milioane și jumătate de urmăritori pe rețelele sociale, a împlinit 18 ani. Tânara este una dintre cele mai îndrăgite tiktok-erițe atât în rândul copiilor, cât și în rândul adolescenților, fiind apreciată pentru vocea și frumusețea sa. Iată ce ținută a ales tânăra și ce cadouri de lux a primit la frumoasa vârstă de 18 ani.

Andreea Bostanica și-a sărbătorit majoratul. Cele mai valoroase cadouri și le-a făcut chiar ea

Andreea Bostanica și-a serbat majoratul într-un stil inedit. Prietenii, dar mai ales familia, i-au fost alături vedetei într-una dintre cele mai importante zi din viața sa, potrivit Spynews.

„Nici mie nu îmi vine să cred, dar am 18 ani. Dacă mă vezi nemachiată și îmbrăcată în hanorac cred că îmi dai 17-18 ani. Mereu sunt îmbrăcată casual. Sunt mai băiețoasă, mai copilăroasă. Azi-dimineață m-am julit de pat. Sunt foarte neatentă. Nu sunt eu o lady, dar încerc să fiu, deoarece am 18 ani.", a declarat Andreea Bostanica pentru o emisiune mondenă, citată de aceeași sursă.

La ziua Andreei Bostanica au fost prezenți în jur de 80 de invitați, primind tot atâtea cadouri. Însă, cele mai valoroase cadouri și le-a făcut ea singură.

„Îmi place foarte mult când primesc bijuterii. Sunt înnebunită după ele. De la mami am primit niște bijuterii foarte drăguțe pe care știa că mi le doresc.", a mărturisit „Regina TikTok-ului".

Tânăra acum majoră a transmis că și-a achiziționat singură propria mașină, dar și propriul apartament.

„Mi-am luat singură apartament și mășină de ziua mea. Apartamentul mi l-am luat în Chișinău, acolo unde încă locuiesc cu mama mea. Pot să mă mut oricând singură. O să fac acolo (nr. în noul apartament) totul cum îmi place. Deja l-am amenajat. O să mai locuiesc cu mama momentan.", a mai spus Andreea Bostanica pentru aceeași emisiune, citată de Spynews.

Andreea Bostanica a vorbit și despre relații. Deși nu a avut un iubit până acum, tânăra a spus că a avut sentimente în trecut

Andreea Bostanica a fost întrebată și de relații. Aceasta a mărturisit că a avut sentimente pentru câțiva băieți, însă niciodată nu a existat mai mult decât o prietenie. Andreea a mai spus că, în momentul de față, cariera ocupă primul loc.

„Pentru mine cariera este pe primul loc și vreau să mă bazez prima dată pe ea. O să am timp să am și iubit. Am avut sentimente pentru câțiva băieți, însă niciodată nu s-a ajuns la o relație serioasă.", a declarat Andreea Bostanica.

