Andreea Popescu a răbufnit după criticile primite pentru numărul de înmatriculare al mașinii de 41.000 de euro. De ce a păstrat numele fostului soț și ce a dezvăluit despre autoturism?

Andreea Popescu, criticată pentru numărul de înmatriculare al mașinii de 41.000 de euro. De ce a păstrat numele fostului soț | Instagram

Andreea Popescu a reacționat după ce a fost criticată în mediul online pentru numărul de înmatriculare ales pentru mașina sa, în valoare de aproximativ 41.000 de euro. Vedeta le-a explicat urmăritorilor de ce a optat pentru combinația de litere ACJ și de ce a păstrat numele fostului soț, pe care îl poartă de aproape 11 ani.

Andreea Popescu, reacție după ce a fost criticată pentru numărul de înmatriculare al mașinii de 41.000 de euro

După ce a publicat pe rețelele sociale imagini în care le-a arătat fanilor că și-a schimbat singură numărul de înmatriculare al autoturismului, Andreea Popescu s-a trezit în centrul unor discuții. Mai multe articole au făcut referire la alegerea sa, iar vedeta a decis să lămurească lucrurile și să răspundă criticilor.

Aceasta a explicat că inițialele ACJ reprezintă numele pe care îl poartă de aproape 11 ani, Andreea Cojoc. Fosta dansatoare a mărturisit că a ales să păstreze numele fostului soț și pentru că și-a dorit să aibă același nume de familie ca cei trei copii ai săi.

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„Ieri am postat despre faptul că mi-am schimbat numărul de la mașină singură și ce credeți? Au apărut articole în toată presa scrisă cum că eu nu pot să dau uitării că mi-am pus numele la mașină ACJ. Fraților, mă cheamă Andreea Cojoc de aproape 11 ani. Nu am pus numele copiilor, pentru că nu am vrut să se supere niciunul dintre ei. Mi-am pus numărul ACJ, Andreea Cojoc, și am păstrat numele pentru copii, pentru că voiam să am același nume ca și copiii mei. Așa mi s-a părut normal. Nu trebuie să mă justific. Da, sunt mândră de acest nume”, a explicat vedeta.

Andreea Popescu a dezvăluit cât a costat mașina: „Am luat-o în leasing”

Pe lângă explicațiile legate de numărul de înmatriculare, Andreea Popescu a vorbit și despre autoturismul în valoare de aproximativ 42.000 de euro. Vedeta a precizat că mașina este cumpărată în leasing și a ținut să clarifice și informațiile apărute despre autoturismul pe care l-a folosit temporar înainte să primească noua achiziție.

„Mașina este cumpărată, vă și spun cât am dat pe ea, 42 de mii de euro, am luat-o în leasing. Am avut o mașină pe care el mi-a dat-o trei săptămâni, până a venit mașina asta, ca să nu mă mai plimb cu taxiul cu trei copii și bona, când era cazul să vină după mine”, a povestit aceasta.

Vedeta a mai explicat că își câștigă existența din activitatea desfășurată în mediul online de aproximativ patru-cinci ani și că nu consideră că trebuie să ofere explicații publice despre veniturile sale, colaborările comerciale sau modul în care își gestionează banii.

„Eu sunt o persoană care își câștigă existența din social media de 4-5 ani de zile. Bartere sau nebartere, sau cât sunt plătită sau nu sunt. Eu nu intru în casa nimănui, asta e treaba mea. Nu înțeleg frustrarea și supărarea unor oameni. Am spus că nu o să mă mai justific, dar, chiar pe bune, mi se pare exagerat efectiv. Am ajuns să ne justificăm ce facem cu banii”, a mai spus Andreea Popescu.

În final, vedeta a mărturisit că, deși comentariile răutăcioase din mediul online nu o afectează în mod direct, o deranjează faptul că ajunge să fie nevoită să dea explicații pentru alegerile sale personale.

„Și dacă era mașina închiriată, care era problema? Care e problema dacă stau cu chirie? Nu-mi permit acum să dau un milion de euro pe un penthouse. Sunt oameni foarte răi pe TikTok. Nu mă afectează, dar mă irită, mă face să vorbesc, să mă justific, ceea ce nu-mi place să fac. Să ajung să mă justific eu de bani, ce câștig, cum câștig, cui îi dau”, a încheiat aceasta.

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