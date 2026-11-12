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Andreea Popescu a dezvăluit de ce se simte în energie masculină: ”Bărbații merg la manichiură și la pensat”

Andreea Popescu a dezvăluit că se simte în energie masculină încă de când era căsătorită, iar acest lucru vine atât cu avantaje, cât și cu dezavantaje.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 06:00 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 17:11
Andreea Popescu a dezvăluit cu ce avantaje vine energia masculină pentru o femeie. | Facebook
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Divorțul de Rareș Cojoc a venit cu schimbări mari pentru Andreea Popescu. Influencerița se ocupă singură de sarcinile zilnice ale casei și încearcă să își rezolve pe cont propriu problemele. Toate acestea îi reamintesc de cum se simte o femeie când intră în energie masculină.

Andreea Popescu a vorbit despre bărbații din ziua de azi

Andreea Popescu a împărtășit cu fanii că unul dintre cele mai dificile momente a fost să intre în energia masculină, deși era într-o relație. Acum, de când este o femeie singură, vedeta vede acest lucru atât cu avantaje, cât și cu dezavantaje.

Influencerița a mărturisit că, de-a lungul timpului, a învățat să le facă pe toate și să își rezolve singură toate problemele, chiar și când vine vorba despre lucruri tehnice, așa cum e schimbarea plăcuței de inmatriculare de la mașină.

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”Când nu ai bărbat, le faci pe toate singură. Acum trebuie să îmi schimb numărul de la mașină, pentru că mi-a venit numărul. Cât trăiești, înveți! Cum mie îmi place să știu de toate, învăț să schimb și numărul de la mașină. Ajungem să ne descurcăm singure în viață”, a declarat Andreea Popescu.

Influencerița a precizat că numeroase femei au empatizat cu declarațiile ei și s-au regăsit în ceea ce a spus despre energia masculină. De asemenea, Andreea Popescu este de părere că vremurile s-au schimbat, iar rolurile bărbaților și ale femeilor ajung, de multe ori, să se inverseze.

”Cel mai nasol este când ești într-o relație și ești în energia masculină. E cel mai nasol lucru care se poate întâmpla. După aceea devii ca un bărbat. Dar, când ești singură, e cumva normal să fii în energie masculină. Cred că e un lucru mai puțin bun, că se schimbă rolurile și după aceea ne întrebăm de ce femeile dau cu pumnul în masă. Pentru că bărbații merg la manichiură și la pensat și să-și facă botox”, a declarat Andreea Popescu.

Cum s-a adaptat vedeta vieții de femeie singură

După zece ani petrecuți alături de Rareș Cojoc, Andreea Popescu este nevoită să se acomodeze vieții de femeie singură.

Deși are un sprijin consistent din partea fostului soț când vine vorba despre creșterea celor trei copii ai lor, influencerița a recunoscut că această nouă etapă a vieții sale a venit cu provocări pentru ea.

Andreea Popescu

”Dumnezeu m-a ajutat foarte mult în ultima perioadă, în tot acest timp. Nu m-a lăsat, mă, nu m-a lăsat. Că am avut temerea aceasta că: Măi, ce-o fac? Sunt singură, total independentă... E dificil, știi, când nu mai ai o bază, nu te mai poți baza pe cineva decât pe tine. Și înainte mă bazam pe mine, doar că acum e, știi: Dacă se întâmplă ceva, nu mă pot uita în stânga sau în dreapta”, a declarat Andreea Popescu, la Spynews.ro.

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