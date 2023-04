Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a născut! Primele declarații după ce a fost nevoită să facă cezariană de urgență

Andreea Popescu a născut pentru a treia oară noaptea trecută. Fosta dansatoare a Deliei ar fi trebuit să nască mai târziu, se pare că Alexie nu a mai avut răbdare și a vrut să vină mai devreme pe lume.

Andreea Popescu, nevoită să facă cezariană de urgență: „Îmi vine să plâng”

Andreea Popescu mai are o fetiță și un băiețel, iar noaptea trecută a venit pe lume cel de-al doilea fiu al familiei. Înainte de a intra în sala de nașteri a avu mari emoții, fiind pentru prima dată când a făcut cezariană.

„Este 1:00 dimineața și sunt pregătită pentru Alexie. A dorit să vină mai deveme și sunt emoționată, abia aștept să îl văd. Îmi vine să plâng. Aici este camera, branula, mă așteaptă. Vă pup, vă îmbrățișez, să-mi țineți pumnii. Ce emoții am! Îl am și pe Sfântul Nectarie cu mine.Vă pup!”, a spus Andreea Popescu în exclusivitate pentru SpyNews.ro.

Primele declarații ale Andreei Popescu după ce a născut. A dezvăluit și prima imagine cu bebelușul

Din fericire, operația de cezariană a decurs perfect și Andreea a făcut cunoștință cu fiul ei. În această dimineață, Andreea Popescu a postat în mediul online o imagie cu micuțul și un mesaj emoționant prin care descrie clipele prin care a trecut în sala de naștere.

„Buna dimineata, dragile mele! Ieri toata ziua am avut contractii destul de dese, am fost la biserica si am reusit sa ma impartasesc la Liturghia Darurilor. In timpul slujbei am stat jos pe scaun dar contractiile erau dese si putin dureroase, dar cu ajutorul lui Dumnezeu m-am impartasit, asa ca pe la ora 19;00 am plecat cu Rares @rarescojoc sa mancam, dar in tot timpul acesta am inceput sa ma cronometrez si i-am trimis doctorului meu Andreas Vythoulkas poza cu intervalele. Mi-a zis: “Fugi la urgenta!!!” Ca sa scurtez, el nu era venit de la Cluj, a venit cumnata lui, doamna doctor Madalina Popescu ( o minunata). Am vrut sa plec sa ma intorc azi mai pe seara daca se schimba ceva. Am intrat de urgenta in operatie, s-a fisurat peretele uterin. Am stat cateva ore in operatie, am sangerat, nu se coagula sangele. Dumnezeu a lucrat prin doctorul Andreas si prin mainile doamnei doctor ca au avut inspiratia sa ma bage in sala de operatii ca apoi sa vada ca deja era uterul rupt. M-am rugat la Sfantul Nectarie si la Sfantul Alexie si pot bucuroasa sa imi tin cea de a treia minune in brate. Un baietel de 3460 de gr, 50 cm si tare frumos pe nume Alexie”, a scris Andreea Popescu în mediul online.

Andreea Popescu fost încurajată de persoane publice din mediul online, dar și de urmăritorii care o susțin și i-au fost alături de-a lungul timpului.

„Plâng. Bine ai venit Baby Alexie și recuperare ușoară, Andreea”, a scris Alina Ceușan în comentarii.

„Felicitări”, i-a scris Mihai Petre. „Felicitări, Andreea! Sa fiți sănătoși și mereu ocrotiți de Dumnezeu și toți Sfinții la care va rugați!”, a scris și Clauda Pătrășcanu.

Jean și Dinu Gavril, dezvăluiri în noul episod Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express. Dă PLAY și vezi