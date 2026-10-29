Andreea Popescu spune adevărul despre banii din căsnicia cu milionarul Rareș Cojoc: „Lumea avea impresia că eram susținută”

Andreea Popescu, adevărul despre banii din căsnicia cu Rareș Cojoc. Ce nu știa lumea.

Andreea Popescu a făcut dezvăluiri despre situația financiară din căsnicia cu Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, de care a divorțat în urmă cu câteva luni.

Deși mulți credeau că era întreținută de soțul ei milionar, fosta dansatoare a Deliei susține că, în ultimii ani ai relației, era independentă financiar și contribuia la cheltuielile familiei.

Andreea Popescu a povestit cum a ajuns să câștige propriii bani, dar și de ce despărțirea nu a speriat-o din punct de vedere financiar.

Andreea Popescu, adevărul despre banii din căsnicia cu Rareș Cojoc

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Andreea Popescu a vorbit deschis despre situația sa financiară din perioada în care era căsătorită cu Rareș Cojoc. La câteva luni de la divorț, aceasta a decis să clarifice o percepție pe care spune că mulți oameni o aveau despre viața ei, aceea că era întreținută de soțul său, cunoscutul campion mondial la dans sportiv.

În realitate, spune Andreea Popescu, lucrurile se schimbaseră cu mult înainte de despărțire. După o perioadă în care depinsese financiar de soț, aceasta și-a construit propriile afaceri și a început să obțină venituri importante din activitatea de influencer.

În interviul acordat Unica, Andreea Popescu a explicat că ajunsese să își permită singură stilul de viață pe care și-l dorea, fără să fie nevoită să ceară bani pentru cheltuielile personale: „Dar am început să câștig foarte bine din zona asta de influencer, de creator de conținut, și cam atât. Ce să mai zic? Adică nu vreau să mai intru în detalii. Așa am devenit așa independentă 100%. Ok, mă plăteam întreținerea în casă, dar eram acolo, adică făceam casă fifty-fifty. Eram și cumva lucrul ăsta, oamenii nu știu. Lumea avea impresia că eram așa susținută, eram, tăiam în puf, dar am ajuns să îmi permit viața pe care mi-o doream eu, adică să îmi cumpăr o geantă, să îmi cumpăr, să nu mă uit la bani când fac anumite cheltuieli și mă simțeam foarte bine, știi, eram… și nu trebuia să cer nimic. Dar eu eram acolo, normal, eram soț și soție, dacă era nevoie, dacă avea nevoie el, eu ajutam”, a declarat Andreea Popescu, conform www.unica.ro.

Rareș Cojoc a întreținut-o financiar timp de trei ani. De ce Andreea Popescu nu se simțea confortabil

Deși în ultimii ani ai căsniciei devenise independentă financiar, Andreea Popescu nu a ascuns faptul că lucrurile au stat diferit la începutul relației cu Rareș Cojoc.

Fosta dansatoare a povestit că, după căsătorie, a existat o perioadă de aproximativ trei ani în care soțul ei a fost cel care a susținut-o financiar.

Andreea Popescu a recunoscut că nu se simțea bine în această situație, mai ales că nu avea un venit constant și era nevoită să ceară bani inclusiv pentru anumite cheltuieli personale: „În fine, după care noi ne-am căsătorit. Câțiva ani, vreo trei ani de zile m-a întreținut el. Nu mă simțeam bine, nu mă simțeam confortabil să cer bani, adică mai aveam mici… nu știu, mai filmam pentru un film din afară, tot așa cu dans, mai aveam din când în când joburi, dar nu constant, adică nu aveam o sursă de venit constantă. Și era așa: «Trebuie să mă duc să mă vopsesc, trebuie să…» Și nu-mi place chestia asta, n-aș mai face-o în vecii vecilor, amin”, a mărturisit Andreea Popescu, conform www.unica.ro.

Aceasta a explicat că situația a apărut după ce a luat decizia de a renunța la activitatea sa în dans, pentru ca ea și Rareș Cojoc să poată petrece mai mult timp împreună.

La începutul relației, amândoi aveau programe încărcate, însă Andreea Popescu a ales să facă un compromis profesional. A precizat că decizia i-a aparținut și că Rareș Cojoc nu a obligat-o să renunțe: „Aveam 29 de ani atunci, în perioada în care ne-am cunoscut, când aveam 27 și el avea 22. Tocmai împlinise 22 de ani. Și el mi-a zis: «Păi uite, eu dansez, tu dansezi, nu ne mai vedem, că nu ne mai…» Eu eram plecată în weekenduri, de fapt de joi până duminică inclusiv. El pleca foarte mult și în antrenamente, cantonamente. Și cine trebuia să facă compromisul? Eu, dar pentru că eu mi-am dorit. Adică nu el mi-a impus, m-a forțat și a zis: «Nu». Era clar că el era campionul României, dansa la un nivel mare. Eu dansam la un nivel mare național. Dansam, adică cândva, el nu vedea așa lucrurile. Și am zis să renunț la partea asta”, a povestit Andreea Popescu.

Andreea Popescu a muncit șase ani fără salariu. Ce s-a întâmplat cu banii câștigați

Dorința de a nu mai depinde financiar de soț a determinat-o pe Andreea Popescu să intre în lumea afacerilor. După nașterea fiului său, Joachim, aceasta a lansat un brand de haine pentru copii, care a devenit cunoscut în România.

Deși afacerea s-a dezvoltat, Andreea Popescu a dezvăluit că timp de șase ani nu și-a încasat un salariu. Banii obținuți erau reinvestiți în brand, inclusiv cei pe care începuse să îi câștige din activitatea de creator de conținut. Această situație i-a provocat frustrări, pentru că muncea foarte mult, dar nu beneficia personal de veniturile generate: “După care s-a născut Joachim, băiețelul. Când avea șase luni am zis că trebuie să mă apuc. M-a ajutat, m-a susținut financiar, mi-a dat niște bani pentru a începe un business. Am intrat în lumea antreprenoriatului, am făcut un brand de haine pentru copii pe care l-am adus super cunoscut în România și munceam foarte mult acolo, simțeam că fac ceva. Uite, și șase ani de zile cât am ținut businessul, eu nu am câștigat nimic. N-am primit, n-am avut salariu. Bine, au început frustrările că eu doar munceam, făceam nimic. Păi nu investeam în brand, să dezvoltăm și mai mult și mai mult. După care am început și zona asta de influencer și am început să câștig bani din zona asta și toți banii de acolo îi băgam în business și au început frustrările și mai mari, după care am zis: «Hai să vindem businessul»”, a explicat Andreea Popescu.

Ulterior, aceasta a intrat într-o altă afacere și și-a dezvoltat activitatea de influencer, care a devenit o sursă importantă de venit.

De ce divorțul de Rareș Cojoc nu a speriat-o din punct de vedere financiar

Andreea Popescu a mărturisit că independența financiară dobândită în ultimii ani ai căsniciei a ajutat-o să gestioneze despărțirea de Rareș Cojoc. Aceasta a explicat că ajunsese deja să își administreze singură banii și să își acopere propriile cheltuieli. Prin urmare, schimbarea situației familiale nu a reprezentat și o ruptură financiară radicală.

În același timp, Andreea Popescu a vorbit despre momentele în care simțea că responsabilitățile din relație apăsau tot mai mult asupra ei: „Și mereu am fost deschisă către comunicare, că comunicarea era punctul meu forte și era «hai să vorbim». Când era, se strângeau mai multe, după perioada, unu, două, trei, ziceam: «Hai să avem o discuție, nu sunt bine. Suntem în punctul ăsta, sunt singură. Fac totul singură. Am intrat în energia bărbatului, adică mă simțeam…» De aceea nici ruptura financiară care a venit nu a fost atât de radicală pentru mine și nu m-a speriat, pentru că eu eram de câțiva ani zile independentă financiar. Adică îmi preluasem deja frâiele propriei vieți. Eu când am plecat și am avut grijă de mine exclusiv nu a fost ceva, «Bă, stai puțin». Era ceva normal pentru mine, să fiu independentă financiar, independentă, cumva emoțional”, a declarat Andreea Popescu, conform www.unica.ro.

Au existat discuții despre bani în căsnicia cu Rareș Cojoc

Întrebată dacă împărțirea responsabilităților financiare a provocat frustrări în căsnicie, Andreea Popescu a recunoscut că au existat nemulțumiri și discuții pe această temă. Nu a dorit însă să dezvăluie situațiile concrete care au generat tensiuni.

Fosta dansatoare a explicat că, din punctul său de vedere, atunci când există multă iubire într-un cuplu, banii trec pe plan secund. În schimb, atunci când apar lipsuri emoționale, problemele financiare pot deveni mai apăsătoare: „Erau așa cumva anumite frustrări, nu vreau să dezvolt. Când există multă dragoste între parteneri, banii sunt pe plan secund sau mai jos chiar, nu mai contează atât de mult partea asta.

Dar când lipsesc, sunt foarte multe carențe, undeva trebuie să mă gândesc eu.

Dar da, au fost discuții și pe tema asta, pe tema asta”, a mărturisit Andreea Popescu, conform www.unica.ro.

Prin declarațiile sale, Andreea Popescu a dorit să clarifice o parte mai puțin cunoscută a căsniciei cu Rareș Cojoc. Deși la început a beneficiat de sprijinul financiar al soțului, aceasta spune că, în ultimii ani ai relației, ajunsese să câștige suficient pentru a-și susține singură cheltuielile și pentru a contribui la bugetul familiei.

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