Andreea Popescu, înțepături pentru fostul milionar, plecat cu copiii și iubita în vacanță: „Mă conformez”

Andreea Popescu a dat primele declarații după ce s-a aflat că fostul ei soț a luat copiii în vacanță cu actuala iubită. Iată ce spune influencerița.

Rareș Cojoc se află în vacanță cu iubita lui, fotomodelul Claudia Dumitru, și cei trei copii. Campionul la dans sportiv s-a postat alături de cei mici, însă nu și alături de iubita lui. Andreea Popescu a oferit primul interviu după plecarea fostului soț în vacanță!

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Andreea Popescu, înțepături la adresa fostului soț milionar

Andreea Popescu a dat primul interviu după ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, a plecat în vacanță cu actuala iubită și copiii.

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Deși această mărturisește că a trecut jumătate de an de la divorț, iar relația cu fostul soț este una bună pentru binele copiilor, reacția ei la vacanța fostului trădează și un oarecare disconfort.

„Mie mi-e milă de el că este la soare, eu sunt la ploaie. Fiecare cu ce a învățat și ce poate”, a glumit ea inițial.

„E foarte bine unde este. Este cu copiii. Sunt toți acolo, împreună”, a mai adăugat ea, lăsând să se înțeleagă că nu există animozități între ei.

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Andreea a menționat faptul că este extrem de important pentru ea să se înțeleagă cu Rareș, să nu fie în conflict, pentru ca acest lucru să nu se reflecte asupra copiilor: „Pentru mine, cel mai important este pacea! Să fie pace, să fie bine, ca noi doi să fim bine. Pentru că dacă noi doi suntem bine și copiii sunt bine. Și atunci eu mă conformez de foarte multe ori! O fac pentru copii”, a mărturisit ea.

Întrebată cum ar reacția dacă Rareș Cojoc ar face marele pas alături de iubita sa, Andreea Popescu a mărturisit că nu ar fi totuși de acord: „Ei acum, ce să zic?! Nu casă de piatră!”

„Ce-aș putea eu să zic?! Nimic! Sunt pregătită de orice, crede-mă! Sunt pregătită la șase luni de la divorț să aflu...” a continuat ea.

Influencerița a lăsat să se înțeleagă că este pregătită să înfrunte orice ar veni dinspre fostul soț, cei din jurul lui sau media: „Eu în fiecare zi mă pregătesc de ceva. Eu știam cum va decurge totul. Am prezis viitorul! Era de la sine înțeles.”

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De asemenea, Andreea a specificat și faptul că: „Bărbații se grăbesc foarte tare. La bărbați e mult mai ușor decât la femei. Bărbații își refac mult mai repede viața, mult mai rapid viața.”

Totodată, aceasta mărturisește că nu regretă separarea de tatăl copiilor săi: „Nu m-aș mai întoarce, îți spun foarte sincer. Nu că el nu este un băiat bun sau ceva, dar nu m-aș mai întoarce. Limbajul nostru de iubire este total diferit, care, da, s-a văzut după cincisprezece ani. Faptele vorbesc de la sine.

Ceea ce se întâmplă în viețile noastre acum - lucrurile vorbesc de la sine. Nici nu trebuie să spun prea multe! Și nu vreau să spun, că după-aia fiecare își trage propriile concluzii.”

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Cu toate acestea, lasă să se înțeleagă că nu este complet vindecată după separarea de Rareș Cojoc, după această schimbare care a dat peste cap viața de familie: „Există niște lucruri care mă apasă pentru că îmi văd copiii într-un alt cadru și e dureros pentru o mamă. E și foarte puțin timp de la... sunt șase luni. În șase luni s-au întâmplat șapte mii de chestii.”

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Andreea este însă optimistă că odată cu trecerea timpului și rănile se vor închide, iar lucrurile nu vor mai fi atât de dureroase: „Lucrurile oricum se vor estompa foarte mult în ani, dar acum era improtant, ca noi doi să ne înțelegem. Era foarte-foarte important. Și cumva ne va defini traseul în viață.”