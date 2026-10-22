Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Popescu, înțepături pentru fostul milionar, plecat cu copiii și iubita în vacanță: „Mă conformez”

Andreea Popescu, înțepături pentru fostul milionar, plecat cu copiii și iubita în vacanță: „Mă conformez”

Andreea Popescu a dat primele declarații după ce s-a aflat că fostul ei soț a luat copiii în vacanță cu actuala iubită. Iată ce spune influencerița.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 12:43 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 12:42
Andreea Popescu, înțepături la adresa fostului soț milionar | Antena Stars, Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Rareș Cojoc se află în vacanță cu iubita lui, fotomodelul Claudia Dumitru, și cei trei copii. Campionul la dans sportiv s-a postat alături de cei mici, însă nu și alături de iubita lui. Andreea Popescu a oferit primul interviu după plecarea fostului soț în vacanță!

Citește și: Penthouse-ul Andreei Popescu începe să prindă contur. Cum arată noua locuință, după ce a sosit prima parte a mobilierului

Andreea Popescu, înțepături la adresa fostului soț milionar

Andreea Popescu a dat primul interviu după ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, a plecat în vacanță cu actuala iubită și copiii.

Articolul continuă după reclamă

Deși această mărturisește că a trecut jumătate de an de la divorț, iar relația cu fostul soț este una bună pentru binele copiilor, reacția ei la vacanța fostului trădează și un oarecare disconfort.

„Mie mi-e milă de el că este la soare, eu sunt la ploaie. Fiecare cu ce a învățat și ce poate”, a glumit ea inițial.

„E foarte bine unde este. Este cu copiii. Sunt toți acolo, împreună”, a mai adăugat ea, lăsând să se înțeleagă că nu există animozități între ei.

Citește și: Andreea Popescu, înțepătură pentru Rareș Cojoc după divorț? Mesajul cu subînțeles: „Când tratezi prea bine un bărbat...”

Andreea a menționat faptul că este extrem de important pentru ea să se înțeleagă cu Rareș, să nu fie în conflict, pentru ca acest lucru să nu se reflecte asupra copiilor: „Pentru mine, cel mai important este pacea! Să fie pace, să fie bine, ca noi doi să fim bine. Pentru că dacă noi doi suntem bine și copiii sunt bine. Și atunci eu mă conformez de foarte multe ori! O fac pentru copii”, a mărturisit ea.

Întrebată cum ar reacția dacă Rareș Cojoc ar face marele pas alături de iubita sa, Andreea Popescu a mărturisit că nu ar fi totuși de acord: „Ei acum, ce să zic?! Nu casă de piatră!”

„Ce-aș putea eu să zic?! Nimic! Sunt pregătită de orice, crede-mă! Sunt pregătită la șase luni de la divorț să aflu...” a continuat ea.

Influencerița a lăsat să se înțeleagă că este pregătită să înfrunte orice ar veni dinspre fostul soț, cei din jurul lui sau media: „Eu în fiecare zi mă pregătesc de ceva. Eu știam cum va decurge totul. Am prezis viitorul! Era de la sine înțeles.”

Citește și: Andreea Popescu, o nouă schimbare după divorțul de Rareș Cojoc. Unde se mută după ce a lăsat în urmă penthouse-ul conjugal

De asemenea, Andreea a specificat și faptul că: „Bărbații se grăbesc foarte tare. La bărbați e mult mai ușor decât la femei. Bărbații își refac mult mai repede viața, mult mai rapid viața.”

Totodată, aceasta mărturisește că nu regretă separarea de tatăl copiilor săi: „Nu m-aș mai întoarce, îți spun foarte sincer. Nu că el nu este un băiat bun sau ceva, dar nu m-aș mai întoarce. Limbajul nostru de iubire este total diferit, care, da, s-a văzut după cincisprezece ani. Faptele vorbesc de la sine.

Ceea ce se întâmplă în viețile noastre acum - lucrurile vorbesc de la sine. Nici nu trebuie să spun prea multe! Și nu vreau să spun, că după-aia fiecare își trage propriile concluzii.”

Citește și: De ce a fost criticată Andreea Popescu atunci când a vorbit despre Biserică. Momentul în care a pierdut susținerea unor colegi

Cu toate acestea, lasă să se înțeleagă că nu este complet vindecată după separarea de Rareș Cojoc, după această schimbare care a dat peste cap viața de familie: „Există niște lucruri care mă apasă pentru că îmi văd copiii într-un alt cadru și e dureros pentru o mamă. E și foarte puțin timp de la... sunt șase luni. În șase luni s-au întâmplat șapte mii de chestii.”

Citește și: Andreea Popescu a făcut cunoștință cu iubita lui Rareș Cojoc. Ce spune despre întâlnirea cu actuala parteneră a fostului ei soț

colaj andreea popescu, rareș cojoc și actuala lui iubită
+3
Mai multe fotografii

Andreea este însă optimistă că odată cu trecerea timpului și rănile se vor închide, iar lucrurile nu vor mai fi atât de dureroase: „Lucrurile oricum se vor estompa foarte mult în ani, dar acum era improtant, ca noi doi să ne înțelegem. Era foarte-foarte important. Și cumva ne va defini traseul în viață.”

Cristina Ciobănaşu şi Cătălin Gheorghe, în distribuția noului serial original Inimă sub acoperire, de la Antena 1... Bianca Drăgușanu nu mai este impresionată de gesturile spectaculoase! Ce a spus după ce a primit 1.100 de trandafiri în ...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. &#8222;Dumnezeu mi-a cerut să demisionez&#8221;
Observatornews.ro Vremea de mâine 23 octombrie. Ploi în jumătate de țară și temperaturi de până la -2 grade Vremea de mâine 23 octombrie. Ploi în jumătate de țară și temperaturi de până la -2 grade
Antena 3 Povestea de film a soldatului ucrainean care a stat singur într-o conductă 491 de zile. Și-a amputat singur piciorul cu un cuțit Povestea de film a soldatului ucrainean care a stat singur într-o conductă 491 de zile. Și-a amputat singur piciorul cu un cuțit
SpyNews Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă” Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
S-a internat cu salmonella, dar medicii au descoperit o boală mult mai gravă. Povestea unui influencer de fitness din România
S-a internat cu salmonella, dar medicii au descoperit o boală mult mai gravă. Povestea unui influencer de fitness...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mircea Badea distruge pretențiile culinare ale românilor: „Fripturică, cartofiori, sărmăluțe!”
Mircea Badea distruge pretențiile culinare ale românilor: „Fripturică, cartofiori, sărmăluțe!”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x