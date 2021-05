Andreea Raicu, fotografie rară cu mama sa. Cum arată cea mai importantă femeie din viața vedetei

Cele două au petrecut Sărbătorile Pascale împreună și, cu acest prilej, au realizat câteva imagini pe care să le păstreze amintire. Captura postată pe contul de Instagram al Andreei Raicu o arată pe vedetă îmbrăcată într-o bluză albastră, accesorizată cu mărgele și cercei delicați. În stânga ei este mama sa, Virginia Gheorghiu, care a ales o ținută kaki. De asemenea, și ea poartă un colier cu perle.

Un alt accesoriu care nu le lipsește este zâmbetul, căci amândouă privesc vesele spre obiectul de filmat.

”Ador să petrec toate sărbătorile acasă împreună cu oamenii dragi, să fie casa plină, cu râsete, gălăgie și cu dragostea care se simte peste tot. Îmi trezesc atât de multe amintiri adunate în timp. Sunt recunoscătoare pentru fiecare în parte și pentru fiecare moment prețios.”, a scris Andreea Raicu lângă imaginea cu mama sa.

Mama Andreei Raicu a avut COVID-19 la 81 de ani

Virginia Gheorghiu, mama Andreei Raicu, a fost infectată cu noul coronavirus, la 81 de ani. Vestea a fost primită cu multă tristețe de vedetă, care a tras un semnal de alarmă asupra nevoi respectării măsurilor de protecție.

Între timp, femeia s-a vindecat și a putut să celebreze cea de a 82-a aniversare în sânul familiei.

”Mama mea a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, acum 3 săptămâni. Deşi nu îmi este foarte uşor să vorbesc despre acest subiect şi despre ceea ce am simţit în momentul în care am aflat, şi despre ceea ce încă simt, am considerat că este de datoria mea să fac această informaţie publică. Cele 2 săptămâni în care mama a fost spitalizată au fost printre cele mai crunte săptămâni din viaţa mea, cu foarte multă frică şi foarte imprevizibile – la fel ca acest virus. (...) Nu am văzut-o pe mama de trei săptămâni, dar știu că reîntoarcerea acasă este cel mai frumos cadou pe care putea să-l primească de ziua ei, care va fi peste câteva zile”, scria Andreea pe conturile sale de socializare.