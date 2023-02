Andreea Raicu s-a pozat goală. Vedeta de televiziune în vârstă de 45 de ani a renunțat la lenjerie.

Andreea Raicu, una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din atât din mediul online, cât și din televiziune, a pozat nud și a publicat fotografia pe contul său oficial de Instagram. Imaginea a făcut furori și a provocat reacții diverse, majoritatea aplaudând asumarea și procesul de vindecare în care se află vedeta.

Cunoscută ca o persoană discretă și delicată cu viața personală, Andreea Raicu adaugă puțin piper creionându-și viața de zi cu zi în imagini fabuloase pe care le împărtășește comunității sale. Vedeta a renunța, demult, la barierele care i-au blocat traseul, cum ea a declarat în nenumărate apariții, făcând loc în acest fel unei noi etape în viața sa.

Andreea Raicu a pozat nud în așternuturi. Vedeta a publicat un carusel de imagini din vacanță

Andreea Raicu a renunțat complet la haine și la lenjeria intimă pentru ședința foto spectaculoasă. Nu este prima apariție de acest fel a vedetei! Și în trecut ea a pozat nud în prezența unor profesioniști și a ținut să explice atunci că este vorba de un act de curaj și depășirea limitelor.

Caruselul de imagini începe cu o fotografie în care vedeta apare îmbrăcată într-un costum de baie alb, dar pe măsură ce utilizatorii au răsfoit colajul, au putut vedea imaginea cu Andreea Raicu goală în așternuturi.

Citește și: Imagine rară cu Andreea Raicu și Iulia Vântur. Care este motivul pentru care cele două s-au întâlnit: „Pregătește-te, mai vin!”

Ea a vorbit fanilor despre vacanța pe care a petrecut-o vreme de două săptămâni în Thailanda: “Vacanta pentru mine înseamnă liniște, deconectare, răsfăț și iubire! 🌞🌊 Sa am libertatea sa pot face ce vreau, ce vor corpul și sufletul meu. ⁠După o perioada dificila am nevoie întotdeauna de liniște - sa îmi odihnesc corpul, sa nu mă grăbesc nicăieri, sa fac totul în ritmul meu, fără niciun alt plan decât cel ghidat de interiorul meu.⁠ Cele 2 săptămâni în Thailanda au fost ca o gura de aer de care aveam nevoie! Ți-am povestit mai multe în noul meu Blog pe 👉🏻 andreearaicu.ro. Tot acolo ți-am arătat și mai multe fotografii. ⁠P.S. ⁠Dacă mai ai întrebări legate de Thailanda sau curiozități... sunt aici sa îți răspund!”.

De ce nu s-a căsătorit niciodată Andreea Raicu

Este cunoscut faptul că Andreea Raicu a fost avut mai multe relații serioase, de-a lungul timpului, însă nu a făcut marele pas alături de niciunul dintre bărbații iubiți. În mai multe interviuri, vedeta a mărturisit că și-a găsit fericirea și liniștea în activitățile profesioanale și a subliniat faptul că fericirea care nu ține neaparat de a fi într-o relație.

Andreea Raicu a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața sa, declanșată tocmai de faptul că nu avea pe cineva alături la vârsta de 30 de ani. Aceasta a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a trece peste acea perioadă critică, când a suferit de depresie.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: «Ei, și, când te măriți, când faci un copil?». Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta, nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată.

Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu la postul Digi24.

Citește și: Andreea Raicu a uitat de inhibiții și s-a pozat în cel mai provocator costum de baie. Cât de bine arată vedeta în vacanță

Provocări dure și tensiuni pe măsură în lupta pentru imunitate ▶ Vezi episodul nou America Express în AntenaPLAY