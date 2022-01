Andreea Raicu a uitat de inhibiții și s-a pozat în cel mai provocator costum de baie. Cât de bine arată vedeta în vacanță

Andreea Raicu este una dintre cele mai frumoase femei din showbizul autohton. Deși a atins vârsta de 44 de ani, vedeta pare că a descoperit secretul tinereții veșnice. Recent, Andreea a demonstrat încă o dată că este posesoarea unor forme de invidiat.

Andreea Raicu, imaginile de vis de la plajă. Cât de bine a arătat vedeta

Andreea Raicu a arătat de vis într-un costum de baie care i-a pus în evidență formele perfecte pe care ea le deține. Aceasta este cunsocută pentru frumusețea pe care o deține, dar de curând și-a surprins fanii cu o fotografie de la plajă, în cea mai provocatoare ipostază.

Mulți au admirat frumusețea naturală a Andreei, în vreme ce alții s-au concentrat pe zonele lăsate la vedere de costumul de baie superb pe care l-a purtat.

Andreea Raicu este lipsită de inhibiții și se bucură la maximum de ceea ce îi oferă viața. Astfel că, vedeta a ajuns să nu mai țină cont de absolut nimic când vine vorba de libertatea de exprimare în mediul online și a făcut public o imagine în care și-a arătat trupul.

„Ieri s-au făcut 10 zile de când nu m-am mai conectat la social media. 10 zile în proporție de 98% fără telefon, WhatsApp sau alte aplicații. 10 zile de liniște!

10 zile de timp cu mine și pentru mine, cu cei de lângă mine, prezența în fiecare moment, în realitatea mea, nu în cea virtuală pentru care am ajuns să trăim cei mai mulți dintre noi, să facem mereu alegerile care să ne arate cât mai ”bine” în ochii celorlați prin postarea imaginilor care întruchipează viață perfectă.

10 zile în care m-am oprit și mi-am întors atenția din exterior, la interior, acolo unde este totul. Sunt răspunsurile la orice întrebare pe care o ai legată de ce să faci, forță fiecăruia dintre noi, echilibrul și mai ales dragostea, puterea și încrederea că alegi să-ți trăiești viață pentru ține și nu pentru ceilalți”, a scris ea pe Instagram.

De ce nu s-a căsătorit niciodată Andreea Raicu

Este cunoscut faptul că Andreea Raicu a fost avut mai multe relații serioase, de-a lungul timpului, însă nu a făcut marele pas alături de niciunul dintre bărbații iubiți. În mai multe interviuri, vedeta a mărturisit că și-a găsit fericirea și liniștea în activitățile profesioanale și a subliniat faptul că fericirea care nu ține neaparat de a fi într-o relație.

Andreea Raicu a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața sa, declanșată tocmai de faptul că nu avea pe cineva alături la vârsta de 30 de ani. Aceasta a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a trece peste acea perioadă critică, când a suferit de depresie.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: «Ei, și, când te măriți, când faci un copil?». Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta, nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată.

Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu la postul Digi24.

