Andreea Tonciu face declarații surprinzătoare! Bruneta susține că îi va da voie fiicei sale să pozeze nud în viitor

Andreea Tonciu a mărturisit recent că nu ar avea o problemă dacă, atunci când va crește, fiica ei va avea dorința să pozeze în ipostaze sexy. Iată declarațiile brunetei care au surprins pe mulți!

Andreea Tonciu este una dintre cele mai directe și sincere prezențe din showbizul românesc. Nu s-a ferit niciodată să dea glas gândurilor sale, chiar dacă acest lucru i-a atras și multe critici. Și cu toate că s-a așezat la casa ei și a devenit mamă între timp, bruneta nu a renunța la acest obicei.

Invitată recent într-un podcast, Andreea Tonciu a spus, fără ezitare, că nu se va opune în cazul în care fata ei, Rebecca, își va manifesta dorința de a poza nud în viitor și îi va da acordul să facă astfel de fotografii. Vedeta a afirmat că nu o interesează părerea lumii și că ea își crește copilul după cum dorește, indiferent de critici.

Citește și: Andreea Tonciu, despre zvonul că ea și Anamaria Prodan, nașa ei, sunt certate. A explicat cu amănunte tot ce se întâmplă între ele

Andreea Tonciu nu se opune dacă fiica ei va vrea să pozeze goală când va crește

Andreea Tonciu a fost invitată de curând într-un podcast, acolo unde a vorbit cu asumare despre trecutul său, inclusiv despre fotografiile deocheate pe care le-a făcut când era foarte tânără. Bruneta a mărturisit că nu are niciun regret și a dat de înțeles că, dacă ar mai avea silueta de atunci, nu ar refuza să mai pozeze și acum în revistele dedicate bărbaților.

„Nu mi-a fost niciodată rușine de nimic din ce am făcut eu. Crezi că am fost singura? Mi-a plăcut. Îmi place și acum. Dacă mai aveam corpul ăla și acum pozam. Corpul îl am, dar nu mai sunt eu 90-60-90. Știu că nu mai e normal să fac asta, pentru că am un copil acasă și sunt căsătorită, dar vrei să-ți zic ceva? Pozele sunt pe tot internetul. Dacă mă vede fiica mea sau dacă mă văd copiii de la școală de la fiica mea ce făceam eu acum câțiva, care e problema că mai fac și în 2024?”, a spus Andreea Tonciu, citată de divahair.ro.

Întrebată ce i-ar spune fiicei sale dacă aceasta ar vedea imaginile respective, Andreea Tonciu a dat un răspuns total neașteptat. După ce a afirmat că nu crede că ar avea un impact negativ asupra fetei sale, a mărturisit că dacă Rebecca va dori să pozeze la fel, i-ar da voie.

„I-aș spune că sunt poze deocheate și că va avea și ea voie să facă când va fi mai mare. Asta o să-i spun. De ce să nu-i dau voie? Eu sunt o persoană foarte sinceră. Poate o să fiu acuzată de chestiile astea, dar nu mă interesează <<hate-ul>> pe mine. Eu zic ceea ce simt și exact ceea ce fac eu și ce am să fac. Normal că dacă copilul meu o să vrea să fie sexy și o să pozeze cum a pozat mămica ei, de ce nu? Dacă ești sexy și pozezi sexy asta înseamnă că faci ceva greșit?! Nu! Vedetele mari, de afară, fac chestia asta.”, a adăugat ea, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Motivul pentru care Andreea Tonciu și-a mutat fiica de la școala de stat. De ce a luat decizia radicală: „Nu mai e ce a fost”

Andreea Tonciu: „Chiar mi-aș dori ca atunci când o să fie mare să fie ca mine”

Andreea Tonciu spunea, în urmă cu ceva timp, că și-ar dori ca fiica ei să îi calce pe urme atunci când va mai crește. Deși are doar șapte ani, Rebecca frecventează deja saloanele de înfrumusețare, fiind pasionată de machiaje și de modă.

„La aspect fizic seamănă cu taică-su, dar în rest e toată Tonciu, și mie îmi place asta. Chiar mi-aș dori ca atunci când o să fie mare să fie ca mine și să aibă caracterul meu. Ea visează, vrea să se facă make-up artist, suntem la capitolul de make-up, îi place mult să se machieze, să-și pună unghii false, nu mă interesează că mi-aș lua <<hate>>. Am fost în Dubai și o prietenă de-a mea avea o fetiță de opt ani și erau magazine de astea de copii, care aveau unghii false pentru copii, și, de-atunci, a învățat și ea asta. Bineînțeles că și le pune doar în vacanțe. Nu la școală sau în timpul liber acasă.”, afirma Andreea Tonciu, într-un interviu mai vechi, citată de divahair.ro.