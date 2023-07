Motivul pentru care Andreea Tonciu și-a mutat fiica de la școala de stat. De ce a luat decizia radicală: „Nu mai e ce a fost”

Andreea Tonciu a luat decizia radicală de a-și muta fiica de la școala de stat. Iată care este motivul pentru care focoasa brunetă a făcut o astfel de alegere în privința educației pe care o primea Rebecca.

„Așa știu că la școală privată e de la ora 8 la ora 6 seara, într-o școală unde și mănâncă, are și activități, face și after cu aceeași profesoară și e mult mai convenabil. E campus frumos, e altceva, nu vreau ca fata mea să învețe cum am învățat eu la o școală de cartier”, a mai adăugat focoasa brunetă.

Recent, Andreea Tonciu și-a mutat micuța de la școala de stat pentru că nu era mulțumită de educația pe care o oferă copiilor. În plus, bruneta are și o mulțime de temeri ce o privește pe micuța ei.

