Andreea Tonciu, imagini în premieră cu apartamentul în valoare de peste 150.000 de euro. Cum arată noua locuință a vedetei

Andreea Tonciu a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online câteva fotografii cu apartamentul în valoare de peste 150.000 de euro pe care l-a achiziționat de curând. Fosta asistentă TV s-a ocupat de locuință de la 0, iar acum aceasta prinde contur. Iată imaginile!

În urmă cu câteva luni, Andreea Tonciu și-a achiziționat un apartament în zona de nord a Capitalei, iar în prezent se află în toiul pregătirilor. Fosta asistentă TV le-a arătat și urmăritorilor săi câteva imagini din locuința luxoasă, pentru care se vehiculează că a plătit o sumă impresionantă.

La sfârșitul anului trecut, Andreea Tonciu a oferit detalii despre noua ei achiziție, un apartament situat într-o zonă bună a Bucureștiului, care dispune de trei camere, două băi și multe alte facilități exterioare.

Citește și: Motivul pentru care Andreea Tonciu și-a mutat fiica de la școala de stat. De ce a luat decizia radicală: „Nu mai e ce a fost”

Andreea Tonciu, imagini cu apartamentul de lux pe care și l-a achiziționat

Acum, chiar dacă nu a apucat să termine amenajarea, bruneta s-a gândit să împărtășească și cu admiratorii săi din mediul online câteva fotografii.

Așa cum chiar ea a declarat, locuința valorează peste 150.000 de euro, iar momentan nu este finalizată. Andreea Tonciu se ocupă personal de ultimele detalii, pentru ca apartamentul de lux să iasă exact așa cum își dorește.

Andreea Tonciu a mărturisit pe rețelele de socializare că avut o zi agitată, deoarece face eforturi pentru ca noua casă să fie gata cât mai repede, ca mai apoi să se poată muta.

„Să aveți o zi liniștită, nu că a mea agitată. De abia aștept să termin noua mea casă, zilnic muncim. Astăzi și mâine montăm prize, intrerupatoare, bandă led.', a scris Andreea Tonciu pe rețelele de socializare.

Citește și: Andreea Tonciu, apariție fierbinte într-un costum de baie incendiar. Cum s-a lăsat fotografiată bruneta, în vacanța din Dubai

Câți bani a investit Andreea Tonciu în noul apartament

Andreea Tonciu și-a cumpărat un apartament în valoare de 150.000 de euro, în zona în care locuia deja, acolo fiind cel mai aproape de familie, având în vedere că mama și sora ei au case în apropiere. Deși abia și-a achizționat noua locuință, fosta asistentă TV are planuri mari de viitor, iar peste câțiva ani și-ar dori ca ea și soțul ei, împreună cu fetița lor, să se mute la casă cu curte.

„Mi-am luat un apartament mai mare decăt asta în care stau și am luat totul de la 0, am turnat și șapă, am luat totul de la 0. Am băgat foarte mulți bani în el, dar mai am de băgat o grămadă.

Chiar zicea și soțul meu că băgăm atâția bani în el, când puteam să ne luăm o vilă, dar mie îmi place mult aici în complexul în care stau, stăm și vis-a-vis de mama mea, iar ea mă ajută cu fiica mea, și mama și sora, de asta am vrut aici, cu toate că într-un an-doi, soțul vrea să ne mutăm”, a declarat Andreea Tonciu pentru Spynews.ro.