După scandalul cu Emma Uță, Andrei Barbu a transmis scuze publice în mediul online. Ce a declarat acesta după acuzațiile aduse.

Andrei Barbu, primele scuze publice după scandalul cu Emma Uță. Ce spune despre acuzațiile care i-au fost aduse Dau poza mai jos | captura instagram/facebook

Andrei Barbu a transmis un mesaj public prin care își cere iertare față de Ema, după scandalul în care aceasta a fost implicată. Bărbatul și-a asumat greșeala și a mărturisit că regretă profund atât ceea ce s-a întâmplat, cât și situația în care a ajuns femeia pe care spune că o iubește.

Andrei Barbu, primele scuze publice după scandalul cu Emma Uță

În mesajul său, Andrei a ținut să precizeze încă de la început că își dorește să își ceară scuze public pentru tot ceea ce s-a întâmplat și pentru situația în care a pus-o pe Ema.

„Am greșit enorm. Regret profund ce s-a întâmplat și regret profund situația creată. Nu a fost vina ei. Este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o și îmi pare rău că omul pe care îl iubesc cel mai mult a fost pus într-o asemenea situație”, a transmis Andrei Barbu.

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Acesta a vorbit și despre relația pe care o are cu Ema, descriind-o drept o femeie extraordinară și mărturisind că i-a fost alături în momente dificile. Andrei spune că experiența alături de ea l-a făcut să înțeleagă pentru prima dată ce înseamnă iubirea, bunătatea și căldura unei femei.

„Ema este o femeie extraordinară și a fost lângă mine în momente în care puțini oameni ar fi rămas. Ea m-a învățat ce înseamnă să iubesc pentru prima dată în viața mea, ce înseamnă bunătatea și căldura unei femei”, a scris acesta în mediul online.

Continuarea mesajului lui Andrei Barbu

Andrei a mărturisit că sentimentele sale pentru Ema nu s-au schimbat și că o va iubi indiferent de drumul pe care îl vor urma de acum înainte. În același timp, a recunoscut că iubirea nu poate șterge ceea ce s-a întâmplat și nici consecințele situației create.

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„O iubesc și o voi iubi toată viața indiferent unde ne vor duce drumurile. Dar asta nu schimbă absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat”, a precizat el.

În final, Andrei Barbu a subliniat că nu îi cere nimic Emei. A vrut doar ca ea și toată lumea să știe cât de profund regretă cele întâmplate și faptul că aceasta a fost nevoită să treacă printr-o asemenea experiență.

„Îmi pare rău, Ema. Pentru tot”, și-a încheiat Andrei Barbu mesajul public.