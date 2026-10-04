Ella Vișan de la Insula Iubirii a căzut aproximativ 100 de metri pe munte. Cum arată după accident: „A fost groaznic”

Ella Vișan a trecut prin momente extrem de dificile în timpul unei drumeții pe munte. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a suferit un accident în timp ce urca spre Vârful Negoiu și a avut nevoie de ajutor după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe versant.

Ella Vișan de la Insula Iubirii a căzut aproximativ 100 de metri pe munte | facebook

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 3 octombrie 2026, iar Ella Vișan a povestit ulterior prin ce a trecut și a arătat urmăritorilor săi o parte dintre rănile cu care s-a ales. Potrivit informațiilor făcute publice chiar de ea, fosta concurentă de la Insula Iubirii ar fi căzut aproximativ 100 de metri.

Ella Vișan a căzut pe munte în timp ce urca spre Vârful Negoiu

Ella Vișan plecase într-o drumeție spre Vârful Negoiu, însă aventura s-a încheiat într-un mod pe care cu siguranță nu și l-ar fi imaginat.

La un moment dat, fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a dezechilibrat și a căzut pe versant, aproximativ 100 de metri. Mai multe persoane au coborât pentru a o ajuta și au reușit să o scoată din zona în care ajunsese după accident.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, a fost solicitată și intervenția Ambulanței. Ella Vișan a reușit să filmeze după incident și le-a povestit urmăritorilor săi prin ce trecuse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum arată Ella Vișan după accidentul de pe munte

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat imagini și după accident. În acestea se pot observa cât de tare s-a lovit. Ella Vișan are o vânătaie vizibilă în zona frunții și mai multe răni pe față. De asemenea, și-a rupt mai multe unghii în timpul incidentului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aceasta a mărturisit că o doare întreg corpul și că urma să își dea seama de amploarea tuturor rănilor abia după ce avea să își scoată hainele purtate în timpul drumeției. Chiar și după sperietura prin care a trecut, Ella a încercat să își păstreze simțul umorului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ella Vișan le-a mulțumit celor care au coborât după ea

Ella Vișan le-a mulțumit public persoanelor care au coborât în vale după ea și au ajutat-o să iasă din zona în care ajunsese în urma accidentului. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a recunoscut că experiența a fost una teribilă, chiar dacă ulterior a încercat să vorbească despre cele întâmplate într-o notă optimistă. Drumeția către Vârful Negoiu va rămâne, fără îndoială, una pe care Ella Vișan nu o va uita prea curând.

Ella Vișan a devenit cunoscută după participarea la Insula Iubirii

Ella Vișan a participat la sezonul 9 Insula Iubirii alături de Andrei Lemnaru, bărbatul cu care urma să se căsătorească. Relația celor doi a fost puternic zdruncinată în timpul experienței din Thailanda, iar apropierea Ellei de ispita Teo Costache a devenit unul dintre cele mai discutate momente ale sezonului.

După terminarea emisiunii, Ella și Andrei și-au continuat viețile separat. Ella Vișan a rămas însă una dintre cele mai urmărite foste concurente ale show-ului și este activă pe rețelele sociale, acolo unde a ales să povestească acum inclusiv despre accidentul suferit în timpul drumeției.

Citește și: Cum arată Ella Vișan în costum de baie. Imaginile rare cu fosta concurentă i-au făcut pe fani să privească de două ori