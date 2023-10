Antonia a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Cum s-a fotografiat și ce a răspuns la comentariile urmăritorilor

Antonia este una dintre cele mai apreciate și urmărite artiste din România. Își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă întâmplă în viața ei, indiferent de tipul comentariilor pe care le primește.

Antonia și Alex Velea sunt unul dintre cuplurile cele mai urmărite în mediul online. Aceștia postează foarte des și își țin fanii la curent cu toate situațiile prin care trec. Artista este deschisă în ceea ce privește viața sa personală și profesională.

În urmă cu câteva zile, Antonia a postat pe contul său de Instagram o fotografie care a stârnit un val de reacții, multe dintre ele nu pozitive.

Antonia a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare

Aceasta s-a pozat într-un avion privat și a postat fotografia pe rețelele de socializare. În descrierea fotografiei, artista a ținut să menționeze că, deși pare că se laudă, este doar foarte recunoscătoare că poate avea parte de astfel de experiențe.

Aceasta a menționat și faptul că este a doua oară când călătorește cu un avion privat. De asemenea, a subliniat că nu are o viață „atât de opulentă”, cât să călătorească constant cu avioane private.

„M-am cam pripit când am postat această imagine, având în vedere că pare că vreau să mă dau mare, dar am fost prea încântată! A fost a doua oară când am zburat cu un avion privat, pentru că nu am o viață atât de opulentă. Dar sunt atât de recunoscătoare pentru oportunitățile pe care mi le-a dat Dumnezeu și pentru experiențele prin care am trecut”, scrie ea pe Instagram.

Urmăritorii acesteia au luat repede atitudine, fie că au liniștit-o, spunându-i că merită din plin ceea ce trăiește, fie că au criticat-o, acuzând-o că îi amăgește. Ulterior, Antonia a șters postarea, însă fotografia fusese deja distribuită în presa mondenă.

De asemenea, Antonia a postat un mesaj pe story care i-a lăsat puțin nedumeriți pe fani. Ea a stârnit suspiciuni că ar putea fi însărcinată pentru a patra oară. Oricum, cu siguranță se gândește la un al patrulea copil, aceasta având o fiică dintr-o relație anterioară și doi băieți cu Alex Velea.

Aceste speculații vin după ce, în luna august, într-o serie de InstaStories, menționa faptul că este în „etapa de grăsuță”, aceasta nu-și găsea motivația pentru a merge la sală și recunoștea că îi este tot timpul foame.

Deocamdată nici Antonia, nici Alex Velea nu au făcut declarații în privința speculațiilor, însă fanii îi urmăresc foarte antent. Cei doi se pregătesc însă de nuntă. Alex Velea a cerut-o în căsătorie acum doi ani, însă evenimentul se lasă așteptat, deoarece cuplul nu a înaintat cu pregătirile de nuntă.

Alex Velea a declarat în cadrul emisiunii Xtra Night Show: „A fost perioada asta cu pandemia. Acum toamna asta ne doream iarăși să ne concentrăm pe treaba asta, nu am apucat să ne găsim o locație mișto. Nu știm nici pe cine o să invităm, știm doar cine or să fie nașii. (...) Lucian de la Global și Bianca. Suntem prieteni de-o viață, ei sunt și căsătoriți.

Nu știu și cu lista asta, avem foarte mulți prieteni. Dacă ar fi să o facem așa intim, am face-o noi cu părinții, cu nașii și cu încă două trei familii. Mie mi-ar plăcea ca Antonia să fie foarte relaxată și fericită, să nu fie stresată.”